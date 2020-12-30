MasterChef'te 2. finalist kim oldu? MasterChef 2020'de kim elendi? İşte MasterChef büyük finale kalan yarışmacılar

TV8’in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2020 büyük finali için nefesler tutuldu. Temmuz ayında başlayan MasterChef 2020 serüveninde ilk finalist Barbaros olmuştu. MasterChef'in 29 Aralık'ta ekrana gelen son bölümde Emir ve Serhat büyük finale kalabilmek için tezgah başına geçti. Üç oyun sonrasında ikinci finalist belli oldu. Kazanan Barbaros’un rakibi olurken kaybeden sezonu üçüncü olarak bitirdi.

MASTERCHEF’TE İLK TURU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye yarı finalinde Emir ile Serhat “tereyağlı” konseptine uygun olarak üç yemek hazırladı. Yarışmacılar, ilk olarak başlangıç yemeği yaptı. Bu yemeği yapmaları için bir saat süre verildi. Sürenin bitiminde yarışmacılar yaptıkları yemekleri şeflere anlattı. Sonrasında şefler tadım yaptıkları yemekler için puanlarını verdi.

Böylece Serhat 24 puan alarak ilk oyunu kazandı. Emir'in toplam puanı ise 20 oldu.

İkinci oyunda ise yarışmacılar ana ürün için kolları sıvadı ve mutfağa bir kez daha girdiler. Yine tereyağı konseptine göre yaratıcı bir ana yemek yapmaya çalıştı. Süre sonunda tabakladıkları yemeği şeflerin beğenisine sundu. Şefler tadım yaptıktan sonra yarışmacılara verdiği puanları açıkladı.