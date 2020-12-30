MasterChef'te 2. finalist kim oldu? MasterChef 2020'de kim elendi? İşte MasterChef büyük finale kalan yarışmacılar

TV8’in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2020 büyük finali için nefesler tutuldu. Temmuz ayında başlayan MasterChef 2020 serüveninde ilk finalist Barbaros olmuştu. MasterChef'in 29 Aralık'ta ekrana gelen son bölümde Emir ve Serhat büyük finale kalabilmek için tezgah başına geçti. Üç oyun sonrasında ikinci finalist belli oldu. Kazanan Barbaros’un rakibi olurken kaybeden sezonu üçüncü olarak bitirdi.
MasterChef Türkiye yarı finalinde Emir ile Serhat “tereyağlı” konseptine uygun olarak üç yemek hazırladı. Yarışmacılar, ilk olarak başlangıç yemeği yaptı. Bu yemeği yapmaları için bir saat süre verildi. Sürenin bitiminde yarışmacılar yaptıkları yemekleri şeflere anlattı. Sonrasında şefler tadım yaptıkları yemekler için puanlarını verdi.
Böylece Serhat 24 puan alarak ilk oyunu kazandı. Emir'in toplam puanı ise 20 oldu.
İkinci oyunda ise yarışmacılar ana ürün için kolları sıvadı ve mutfağa bir kez daha girdiler. Yine tereyağı konseptine göre yaratıcı bir ana yemek yapmaya çalıştı. Süre sonunda tabakladıkları yemeği şeflerin beğenisine sundu. Şefler tadım yaptıktan sonra yarışmacılara verdiği puanları açıkladı.
İkinci oyun sonunda bu defa Emir öne geçti. Emir toplamda 45 puana ulaşırken, Serhat'ın puanı ise 43'e yükseldi.
Gecenin son oyununda ise yarışmacılar tatlı yaptılar. Birbirinde lezzetli tatlılar ile şeflerin karşısına çıkan yarışmacılara verilen puanlar gecenin kazananını belirledi. Şefler, tadım yaptıktan sonra puanlarını verdi. Ancak baklava yapmak isteyen Emir talihsizlik yaşadı. Emir'in 30 katlı baklavası pişmeyince şeflerden düşük puan aldı.
Bu oyunda ibre Serhat'a döndü. Şeflerdan aldığı puanlar sonucunda MasterChef 2020'de büyük finale kalan isim Serhat oldu. Emir ise sezonu üçüncü olarak tamamladı ve yarışmaya veda etti. Günün sonunda Serhat 67 puana ulaşırken, Emir ise 63 puanda kaldı.
MasterChef Türkiye 2020'ye 3. olarak veda eden Emir'in elenmesiyle jüri duygusal anlar yaşadı. Emir'in konuşması sırasında Mehmet Şef'in gözleri doldu.
MasterChef'te büyük finale kalan iki yarışmacı şampiyonluk için mücadele edecek. 2 Ocak Cumartesi akşamı MasterChef'te büyük finalin ilk günü ekrana gelecek. İlk gününde yaratıcılık üzerine üç oyun oynanacak. Bunlardan bir tanesinde sadece dört temel ürün kullanılarak yapılan bir ana yemek olacak. İkinci oyunda MasterChef’e geldikleri tabağın aynısını yapacaklar. Üçüncü oyunda ise hayatlarını değiştiren yemeği yapmaları istenecek.
3 Ocak Pazar akşamı ise şampiyon belli olacak. Büyük final ikinci gününde iki finalist bir menü çıkaracak. Canlı olarak yapılacak bölümde ise yarışmacılar kendi imza yemeklerini yapacak.
Cumartesi günü yapılan oyunlardan kazanılan puanlar, Pazar gününe aktarılacak. Canlı yayında yapılacak son oyunla birlikte MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu belli olacak.
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