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MasterChef Junior'un ilk fragmanı yayınlandı! MasterChef Junior ne zaman başlıyor?

29.12.2020 23:54 | Son Güncelleme:
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Yeni yılda Exxen platformunda ekrana gelecek olan MasterChef Junior'un ilk fragmanı yayınlandı. MasterChef Junior'da ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın karşısında bu defa çocuklar yarışacak.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 3 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak olan final bölümüyle ekrana veda edecek. Yeni yılda ise MasterChef Junior yarışması yayınlanmaya başlayacak.

Yurt dışında yıllardır yayınlanan ve büyük ilgi gören MasterChef Junior'da bu defa çocuklar tezgah başına geçerek yemek konusundaki hünerlerini sergileyecek.

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Acun Medya'nın yeni dijital platformu Exxen'de yayınlanacak MasterChef Junior, 1 Ocak'tan itibaren seyirci karşısına çıkacak.

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