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  4. MasterChef'te 2. finalist kim oldu? Şefleri ağlatan veda! 12 Ocak MasterChef'ten kim elendi?

MasterChef'te 2. finalist kim oldu? Şefleri ağlatan veda! 12 Ocak MasterChef'ten kim elendi?

13.01.2022 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2021'in 12 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde, Tahsin Küçük ve Hasan Biltekin yarı finalde karşı karşıya geldi. Yarışmanın iki iddialı ismi, Eren'in ardından finale adını yazdırabilmek için yarıştı. MasterChef'te 3 etap sonunda şeflerden toplamda en yüksek puanı alan yarışmacı 2. finalist oldu. Bir yarışmacı ise MasterChef'e 3. olarak veda etti. Şefler ise yarışmacının vedası sırasında gözyaşlarını tutamadı. Peki MasterChef'te finale kim kaldı? MasterChef'ten kim elendi

MasterChef'te 2. finalist kim oldu? Şefleri ağlatan veda! 12 Ocak MasterChef'ten kim elendi?

Mehmet Yalçınaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye'de aylardır süren maraton 14 Ocak Cuma akşamı büyük finalle noktalanacak. MasterChef'te finale kalan ilk isim Eren olmuştu. MasterChef Türkiye 156. bölümde Tahsin Küçük ve Hasan Biltekin finale çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti. Gecenin en iyi yemeklerini yapan ve şeflerden en yüksek puanı alan yarışmacı, MasterChef’te ilk ikiye adını yazdırdı. MasterChef 2021 şampiyonu ise Cuma akşamı canlı yayında belli olacak.

HASAN VE TAHSİN'İN ZORLU FİNAL MÜCADELESİ

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MasterChef'te Hasan ve Tahsin kendi menüleriyle yarıştı. Şeflerin tadımları sonrasında ilk turda Hasan 22, Tahsin ise 20 puan topladı.

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MASTERCHEF TARİHİNDE İLK 10 PUAN!

Son turda Mehmet Yalçınkaya, Tahsin'in yemeğine '10' puan verdi. Somer Şef ise "MasterChef'te bizim tarafımızdan verilen ilk 10 pundır" dedi. Danilo Zanna ise Hasan'ın yemeğine '10' puan verdi. Somer Sivrioğlu, MasterChef'te ilk defa bu kadar yüksek puanlar alındığını söyledi.

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MASTERCHEF'TE 2. FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef'te 3 tur sonunda şeflerin kararıyla Tahsin 69, Hasan ise 72 puan aldı.

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Böylece Eren'in ardından MasterChef 2021 finalinde yarışacak 2. isim Hasan oldu.

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"ÜZÜLSEM Mİ SEVİNSEM Mİ BİLEMEDİM"

MasterChef'te 2. finalist olan Hasan Biltekin duygularını "Finalist olduğum için mutluyum. Ama Sergen'de de aynı sahneyi yaşadım şimdi de Tahsin de. İkisi de benim dostum. Sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim. Ama bu oyunda kaybeden olmadı" sözleriyle açıkladı.

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"SEN ARTIK OLMUŞSUN"

Tahsin Küçük ise MasterChef 2021'e üçüncü olarak veda etti. Mehmet Yalçınkaya ve diğer jüri üyeleri ise Tahsin'e övgüler yağdırdı.
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Şef Yalçınkaya, "Yaptığın tatlıdan da anlaşılıyor ki sen artık olmuşsun. Senin her zaman yanındayız" dedi.

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TAHSİN'İN VEDA KONUŞMASI ŞEFLERİ AĞLATTI

MasterChef'te şampiyonluk hayallerine veda eden Tahsin duygusal bir konuşma yaptı.

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Hayatını kaybeden yakın arkadaşını da anan Tahsin gözyaşlarını tutamadı.

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Tahsin'in vedası, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu da ağlattı.

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Ünlü şefler veda sırasında gözyaşlarını tutamadı.

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Masterchef
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