MasterChef'te ana kadroya giren isim kim oldu? 24 Eylül MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yeni bölüm ile gündeme geldi. Yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadele verdi. Yarışmada kuru fasülye ve pilav yaparak kıyasıya yarışıldı. Peki MasterChef'te ana kadroya giren son yedek isim kim oldu?

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef ana kadroya yedeklerden giren ismin kim olduğu merak ediliyordu. İlgiyle takip edilen yarışmada ana kadroya giren isim Şule oldu.

Yeni bölümde ayrıca MasterChef'te ödül oyunu heyecanı da yaşandı. Ödül oyununu kazanan takım ise Kırmızı takım oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Burak

Vural

Atike

Fatma Nur

Görkem

Çağatay



