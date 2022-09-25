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MasterChef'te ana kadroya giren isim kim oldu? 24 Eylül MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

25.09.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de yeni bölümde yarışmacılar en lezzetli tabakları hazırlamak için mücadele verdi. 24 Eylül Cumartesi günü yedek yarışmacılar ana kadroya girmek için kıyasıya yarışırken, ana kadroya giren isim merak ediliyor. Peki MasterChef'te ana kadroya giren isim kim oldu? 24 Eylül MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...

MasterChef'te ana kadroya giren isim kim oldu? 24 Eylül MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yeni bölüm ile gündeme geldi. Yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadele verdi. Yarışmada kuru fasülye ve pilav yaparak kıyasıya yarışıldı. Peki MasterChef'te ana kadroya giren son yedek isim kim oldu?

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef ana kadroya yedeklerden giren ismin kim olduğu merak ediliyordu. İlgiyle takip edilen yarışmada ana kadroya giren isim Şule oldu.

Yeni bölümde ayrıca MasterChef'te ödül oyunu heyecanı da yaşandı. Ödül oyununu kazanan takım ise Kırmızı takım oldu.

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