MasterChef'te ana kadroya giren isim kim oldu? 24 Eylül MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yeni bölüm ile gündeme geldi. Yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadele verdi. Yarışmada kuru fasülye ve pilav yaparak kıyasıya yarışıldı. Peki MasterChef'te ana kadroya giren son yedek isim kim oldu?
MasterChef ana kadroya yedeklerden giren ismin kim olduğu merak ediliyordu. İlgiyle takip edilen yarışmada ana kadroya giren isim Şule oldu.
Yeni bölümde ayrıca MasterChef'te ödül oyunu heyecanı da yaşandı. Ödül oyununu kazanan takım ise Kırmızı takım oldu.
Burak
Vural
Atike
Fatma Nur
Görkem
Çağatay
Okuyucu Yorumları 0 yorum