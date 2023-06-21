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MasterChef'te büyük gerilim! Mehmet Şef o hatayı affetmedi! Favori yarışmacının ürünü önünden alındı

21.06.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star heyecanın bir an olsun eksilmediği bir bölümle ekrana geldi. 2019-2020 yılı yarışmacıları tezgah başına geçti ve yüksük çorbası yaptılar. En iyi yemeği yaparak yaratıcılık turuna çıkan yarışmacılar Tanya, Esra, Ayyüce, Sefa, Eray, Berk, Ebru oldu. Öte yanan Berk'in çift tadım yaptığını fark eden Mehmet Şef uyarıda bulundu ve yarışmacının tabağı önünden alındı. İşte MasterCheff All Star'a damga vuran olay...

MasterChef'te büyük gerilim! Mehmet Şef o hatayı affetmedi! Favori yarışmacının ürünü önünden alındı

MasterChef All Star'da heyecanın dozu giderek artıyor. 2019-2020 yılı yarışmacıları ana kadroya girebilmek için hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda MasterChef'in 6. yarışmacısı belli oldu fakat kazanan isim Berk'in yaptığı hatanın gölgesinde kaldı.

MASTERCHEF

MEHMET ŞEF'TEN DİKKAT ÇEKEN UYARI: "ALALIM BUNU!"

İlk etapta şefler yarışmacılardan yüksük çorbası istedi. Mehmet Şef, Berk'i "Tadına bakıyorsun tuzunun az olduğunu anlıyorsun. Sonra tekrar tadım yapıp tuz katıyorsun. Alalım bunu. Çabuk! Sıfırdan başlıyorsun." diyerek uyardı.

MASTERCHEF

Genç yarışmacı yedek malzemelerle aynı yemeği yeniden yapmak durumunda kaldı.

MASTERCHEF

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 6. İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da şeflerin verdikleri süre sonunda yapılan tabak değerlendirmesi ile ikinci tura çıkan yarışmacılar Tanya, Esra, Ayyüce, Sefa, Eray, Berk, Ebru oldu.

MASTERCHEF

Gecenin ikinci ve son turunda ise şefler yarışmacılardan, acı biber ve tuz ana ürünleri ile yaratıcı yemek yapmalarını istedi. Süre sonunda yemeklerin tadına bakan şefler; Sefa, Tanya ve Esra'yı finale çıkardı. Gecenin sonunda MasterChef ana kadrosuna girerek 6. yarışmacı olan isim Sefa oldu.

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