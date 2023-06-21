MasterChef'te büyük gerilim! Mehmet Şef o hatayı affetmedi! Favori yarışmacının ürünü önünden alındı

MasterChef All Star'da heyecanın dozu giderek artıyor. 2019-2020 yılı yarışmacıları ana kadroya girebilmek için hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda MasterChef'in 6. yarışmacısı belli oldu fakat kazanan isim Berk'in yaptığı hatanın gölgesinde kaldı.

MEHMET ŞEF'TEN DİKKAT ÇEKEN UYARI: "ALALIM BUNU!"

İlk etapta şefler yarışmacılardan yüksük çorbası istedi. Mehmet Şef, Berk'i "Tadına bakıyorsun tuzunun az olduğunu anlıyorsun. Sonra tekrar tadım yapıp tuz katıyorsun. Alalım bunu. Çabuk! Sıfırdan başlıyorsun." diyerek uyardı.

Genç yarışmacı yedek malzemelerle aynı yemeği yeniden yapmak durumunda kaldı.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 6. İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da şeflerin verdikleri süre sonunda yapılan tabak değerlendirmesi ile ikinci tura çıkan yarışmacılar Tanya, Esra, Ayyüce, Sefa, Eray, Berk, Ebru oldu.

Gecenin ikinci ve son turunda ise şefler yarışmacılardan, acı biber ve tuz ana ürünleri ile yaratıcı yemek yapmalarını istedi. Süre sonunda yemeklerin tadına bakan şefler; Sefa, Tanya ve Esra'yı finale çıkardı. Gecenin sonunda MasterChef ana kadrosuna girerek 6. yarışmacı olan isim Sefa oldu.





