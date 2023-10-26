MasterChef'te Cemre dengeleri altüst etti! O favori yarışmacı hüngür hüngür ağladı: "Keşke gözyaşlarımı aldırabilsem"

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'te ipler gerildi. Cemre adeta dengeleri altüst etti. Eleme potasından çıkabileceğini düşünerek Metin'in adını veren Cemre'nin Tanya'yı da potaya göndermesi bardağı taşırdı.

CEMRE'DEN ÇELİŞKİLİ SAVUNMA!

Eleme adayı için karar verirken "Tanya demek istiyorum. Fazla istediğim için onu gönderdim. Neden bu kadar istediğimi ben de bilmiyorum" açıklamasında bulunan Cemre'nin bu sözleri MasterChef'te geniş yankı uyandırdı.

"TANYA YOKTU AKLIMDA"

Tanya "Eğer yapamazsam potaya gideyim. Olmuyorsa gideyim" dedi. Cemre de bunun üzerine "Tanya yoktu aklımda, bunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

MASTERCHEF'TE GERİLİM DOLU HAFTA!

Sergen, bunun üzerine "İnandın mı?" diye Tahsin'e sorarken genç yarışmacının "Hafta başladı başlayalı ben hiçbir şeye inanmıyorum" dediği duyuldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Tanya ise gözyaşlarına boğuldu. Şeflerin önünde duygularına hakim olamayan Tanya yaptığı açıklamada "Keşke gözyaşlarımı aldırabilsem. Vallahi aldırırım be!" ifadelerini kullandı.









