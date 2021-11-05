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  4. MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 4 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 4 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

05.11.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in 4 Kasım akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar Batman'ın yöresel yemeklerini yaptı. Dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunlarının ardından dokunulmazlığı kimin aldığı ve eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. İşte MasterChef 4 Kasım eleme adayları...

MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 4 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

Seyirciler tarafından ilgiyle izlenen MasterChef yarışmasında 4 Kasım akşamında yarışmacılar, Batman'ın yöresel lezzetlerini hazırlamak için kolları sıvadı. MasterChef'in jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 4 Kasım eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef 4 Kasım eleme adayları...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu. Bunun sonucunda kırmızı takım yarışmacıları, 4 Kasım akşamında potaya girmemek için bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Kırmızı takım arasında yaratıcılık oyunu oynandı. Bu etabın sonucunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Azize oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 4 Kasım eleme adayları kimler oldu?

4 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in 4 Kasım akşamında yayınlanan yeni bölümünde eleme adayları Mert ve Hasan oldu. İşte potada olan diğer isimler: Pelin, Emre, Burcu ve Dilara.

MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 4 Kasım eleme adayları kimler oldu?

MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 4 Kasım eleme adayları kimler oldu?

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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