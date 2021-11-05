MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 4 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

Seyirciler tarafından ilgiyle izlenen MasterChef yarışmasında 4 Kasım akşamında yarışmacılar, Batman'ın yöresel lezzetlerini hazırlamak için kolları sıvadı. MasterChef'in jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 4 Kasım eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef 4 Kasım eleme adayları...
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu. Bunun sonucunda kırmızı takım yarışmacıları, 4 Kasım akşamında potaya girmemek için bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.
Kırmızı takım arasında yaratıcılık oyunu oynandı. Bu etabın sonucunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Azize oldu.
MasterChef'in 4 Kasım akşamında yayınlanan yeni bölümünde eleme adayları Mert ve Hasan oldu. İşte potada olan diğer isimler: Pelin, Emre, Burcu ve Dilara.
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