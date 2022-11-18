MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Kasım MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye, Tv8 ekranlarında yayınlanan en sevilen yarışma programlarından. MasterChef Türkiye'nin 17 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım merak ediliyor. Peki, 17 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 17 Kasım 2022 Salı günü ekrana gelen MasterChef'te eleme adayları...

17 KASIM DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

17 Kasım Perşembe günü haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Doğu Anadolu yemeklerini yapan kırmızı ve mavi takım zorlu mücadele verdi. Yapılan yemekleri tadan eski yarışmacılar Kerem, Esra, Mustafa ve Dilara kazanan takımı belirledi. Jürinin değerlendirmesine göre kırmızı takım kazandı.

17 KASIM DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN KİŞİ KİM OLDU?

17 Kasım Perşembe günü bireysel dokunulmazlığı kazanan kişi Gamze oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU!

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Gamze, ilk eleme adayı olarak Yağız'ı seçti. İkinci eleme adayı ise oy çokluğuyla Barış oldu.

