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MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Demet Akalın ve Alişan MasterChef'te yarıştı

DİZİ HABERLERİ  | 17.12.2019 02:46 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde eleme oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol, yarışmacılarla birlikte mutfağa girerek yemek yaptı. MasterChef'te ünlü isimlerin de yarıştığı takım oyununda ödülü kazanan kim oldu? Eleme oyununda ise son 5 isim arasına kalan Alican, Güzide, Ekin, Cemre ve Batuhan mücadele etti. Peki MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar.

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Demet Akalın ve Alişan MasterChef'te yarıştı

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasının 16 Aralık Pazartesi ekrana gelen 68. son bölümünde oynanan nefes kesen oyunun ardından haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Peki eleme potasına giden ilk isim kim oldu?

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu bu sefer ünlüler arasında oynandı. Demet Akalın - Okan Kurt çifti ile Alişan ve Buse Varol çiftleri arasında oynanan kaptanlık oyununda mavi takımın kaptanı belli oldu. Demet Akalın - Okan Kurt çifti oyunu kazanarak takımlarına ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandılar.

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MasterChef Türkiye 68. yeni bölümde mavi takımda, Demet Akalın - Okan Kurt, Batuhan, Cemre, Alican yer aldı. Kırmızı takım ise Alişan - Buse Varol, Ekin, Güzide'den oluştu.

demet-akalın

Şefler, mavi takım ile kırmızı takımdan barbekü partisi menüsü hazırlamalarını istedi. Şeflerin, kazanan takıma barbekü partisi verileceğini açıklaması yarışmacıları ayrı bir heyecanlandırdı. Süre sonunda şeflerin tadımı ile oyunu kazanan takım belli oldu. MasterChef'te ödül oyununu kazanan takım ise mavi takım oldu.

alişan

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te bu haftanın ilk eleme adayı Alican oldu.

alican


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Bu hafta Alican gider NOKTA......
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