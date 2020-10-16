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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 15 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

16.10.2020 00:39 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 15 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 15 Ekim Perşembe ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, şeflerin belirlediği İspanyol mutfağı yemekleriyle yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise bu defa bireysel dokunulmazlık oyununda yarıştı. Peki MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef'te elemeye kalan yarışmacılar.

MasterChef 2020 son bölümde haftanın ikinci dokunulmazlığı için mücadele veren takımlarda, yarışmacılar birbirine bağlandı ve şeflerin kendilerinden istediği 'İspanyol mutfağı' konseptini hazırladı. Marketten seçtikleri ürünler ile ortaya çıkardıkları menüler, günün kazananı ve birbirine bağlı halde çalışan yarışmacıların unutulmaz anları hafızalara kazandı.

15 EKİM MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Şefler takım dokunulmazlığı oyununda, İspanyol mutfağından beş çeşit yemek yapılmasını istedi. Takımlar soğuk ve sıcak tapas, paelia, ana yemek ve tatlı yaparak yarıştı.

Yemeklerin açıklanmasından sonra yarışmacıları büyük bir sürpriz bekliyordu. Takımlarda yedişer yarışmacı, birbirine bağlı bir şekilde hareket edecekti.

masterchef

Buna göre bir sıraya dizilen yarışmacılar, iplerle bağlı bir şekilde yemeklerini yapmaya başladılar. Bu yemekler için verilen süre ise 45 dakika idi. Süre sonunda mavi takım, eksik malzeme nedeniyle paellayı yapamadı. Şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı. Tüm yemeklerin tadımı yapıldıktan sonra hangi yemekte hangi takım daha başarılı açıklandı. Buna göre kırmızı takım, beş yemekten üçünde başarılı olup dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Bu oyunda yapılacak yemeği, yemeğin inceliklerini Somer Şef anlattı. Türk mutfağının eşsiz örneklerinden analı kızlı yemeği yapmaları için 45 dakika süre verildi. Şefler, süre sonunda yarışmacıların hazırladığı yemeklerin tadımını yaptı. Sonrasında ise gecenin birincisini açıkladılar. Bu akşam, MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Esra oldu.

MASTERCHEF'TE 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra, mavi takımdan potaya gönderdiği Emir, bu haftanın 3. eleme adayı oldu. 4. eleme adayı ise oylama sonucunda belli oldu. Mavi takımda oylamada adı en çok yazılan isim Uğur oldu ve potaya girdi. MasterChef'te ilk iki eleme adayı ise Didem ve Özgül olmuştu.


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