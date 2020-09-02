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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan takım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 01:01 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin 1 Eylül Salı yayınlanan 43. son bölümünde dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. MasterChef'te mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Somer, Mehmet ve Danilo şefin istedikleri yemekleri en iyi şekilde hazırlayan bir takım dokunulmazlığı kazanırken, gecenin sonunda MasterChef 1. ve 2. eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan takım

MasterChef 2020’nin en önemli oyunlarından biri olan ve yarışmacıların kaderini belirleyen dokunulmazlık mücadelesinde heyecan doruktaydı. Meksika lezzetlerinin ön plana çıktığı ve yarışmacıların hünerlerini sergilediği yarışta dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan iki yarışmacı ise eleme potasına girdi.

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MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in son bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Meksika Mutfağı’ndan esintilerini yapmak için karşı karşıya geldi.

Şefler dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Tortilla çorbası, sucuklu karides taco, tamale, etli fasülyeli enchilada, börülceli mole (domates alçalı sos eşliğinde), arroz con leche, guacamole sos yapmasını istedi.

1 Eylül Salı akşamı MasterChef 2020’de dokunulmazlık oyununu kazanan takım, Celal'in kaptanlığındaki mavi takım oldu. Böylece, haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa giderek eleme potası için aday vermek zorunda kaldı.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mavi takımın dokunulmazlığı kazanmasının ardından kırmızı takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlığı almak için mücadele verdi. MasterChef Türkiye'de 1 Eylül Salı akşamı ekranlara gelen bölümünde, şefler yarışmacıların Danilo Şef'in özel tabağı olan kuzu incik yemeğini yapmasını istedi.

45 dakikanın ardından en iyi dört tabağın sahibi Eray, Gülşah, Emir, Uğur oldu. Şeflerin yaptığı oylamanın ardından bireysel dokunulmazlığı alan isim Eray oldu.

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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray, eleme adayı olarak Özgül'ü gösterirken, takım arasında yapılan oylama sonucu eleme adayı olan ikinci yarışmacı Duygu olarak belirlendi!


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