MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 'Sıfır atık' konseptiyle yarıştılar! 17 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 17 Eylül Perşembe akşamı MasterChef’in 57. bölümünde mavi takım ve kırmızı takım, ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın isteğiyle 'sıfır artık' konseptine uygun tabaklar çıkardı ve en az atık ile yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlık oyununda avantaj elde etti.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2020 yeni bölümde dokunulmazlık oyunu farklı konsepti ile dikkat çekti. Sıfır atık temalı dokunulmazlık oyununda takımlar, dört çeşit yemek ve atık miktarı üzerinden değerlendirildi. Soğuk veya sıcak başlangıç, çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan menü için verilen süre ise 45 dakika oldu.

Takımlarda yapılacak yemeklerin dağıtımı yapıldıktan sonra marketten üç dakika için alışveriş yapıldı. Yarışmacılar, yapacakları yemekleri, aldıkları malzemeleri en az atık verecek şekilde planladılar. Süre bitiminde şefler her iki takımın çalıştığı tezgahı en ufak detayına kadar incelendi. Sonrasında yapılan atıklar tartıldı. Kırmızı takımın atık miktarı 3.9 kilo, mavi takımın atık miktarı ise 1.62 kilo çıktı. Buna göre mavi takım artı bir puan kazandı.