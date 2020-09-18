MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 'Sıfır atık' konseptiyle yarıştılar! 17 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 'Sıfır atık' konseptiyle yarıştılar! 17 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 01:59 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin 17 Eylül Perşembe ekrana gelen 57. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununa 'sıfır atık' konsepti damga vurdu. Yemekler sırasında en az atığı çıkaran takım bir puan kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu ve yapılan oylama sonucunda iki eleme adayı daha belirlendi. Peki, MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye’de bu akşam dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 'Sıfır atık' konseptiyle yarıştılar! 17 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 17 Eylül Perşembe akşamı MasterChef’in 57. bölümünde mavi takım ve kırmızı takım, ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın isteğiyle 'sıfır artık' konseptine uygun tabaklar çıkardı ve en az atık ile yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlık oyununda avantaj elde etti.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2020 yeni bölümde dokunulmazlık oyunu farklı konsepti ile dikkat çekti. Sıfır atık temalı dokunulmazlık oyununda takımlar, dört çeşit yemek ve atık miktarı üzerinden değerlendirildi. Soğuk veya sıcak başlangıç, çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan menü için verilen süre ise 45 dakika oldu.

gunun-menusu17441851845f63a386d0757

Takımlarda yapılacak yemeklerin dağıtımı yapıldıktan sonra marketten üç dakika için alışveriş yapıldı. Yarışmacılar, yapacakları yemekleri, aldıkları malzemeleri en az atık verecek şekilde planladılar. Süre bitiminde şefler her iki takımın çalıştığı tezgahı en ufak detayına kadar incelendi. Sonrasında yapılan atıklar tartıldı. Kırmızı takımın atık miktarı 3.9 kilo, mavi takımın atık miktarı ise 1.62 kilo çıktı. Buna göre mavi takım artı bir puan kazandı.

Verilen sürenin bitimi ile şefler yapılan yemeklerin tadımını yaptı. Sonrasında oybirliği ile verdikleri kararı açıkladılar. Dokunulmazlık oyununu kazanan ise mavi takım oldu.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef 2020’de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Danilo Zanna'nın imza tabağını en iyi şekilde hazırlayan yarışmacı Eray oldu.

eray

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybetmişti. Oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Duygu, Serhat’ı ilk eleme adayı olarak göstermişti. Oylama sonucunda eşit oy alan iki yarışmacı arasında takım kaptanı olarak Furkan’ın seçimi Özgül’den yana olmuştu.

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım, ilk olarak bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu oyunu kazanan Eray oldu ve eleme potasına gönderdiği Sefa, haftanın üçüncü eleme adayı oldu.

sefa

Sonrasında takım içi oylamaya geçildi. Bu oylamada adı en çok yazılan Selin, dördüncü eleme adayı oldu.

selin

Böylece bu haftanın ilk dört eleme adayı, Özgül, Serhat, Selin ve Sefa oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu Survivor başka! Sosyal medyada olay oldu Bu Survivor başka! Sosyal medyada olay oldu
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktıHalil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Birbirlerine girdiler! 'Kes sesini'Birbirlerine girdiler! 'Kes sesini'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
17 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu: 66 can kaybı, bin 648 vaka
17 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu: 66 can kaybı, bin 648 vaka
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Aleyna Çakır’ın babası yere yığıldı! Tüyleri diken diken eden anlar
Aleyna Çakır’ın babası yere yığıldı! Tüyleri diken diken eden anlar
Neftçi Bakü - Galatasaray | CANLI
Neftçi Bakü - Galatasaray | CANLI
İBB Meclisi'nde ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
İBB Meclisi'nde ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
İlginizi Çekebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'dan Tanya'ya sert tepki! MasterChef Tanya gözyaşlarını tutamadı
MasterChef'te gergin anlar! Mehmet Şef'in sözleri yarışmacıyı ağlattı
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Koronavirüse yakalanan YouTuber Enes Batur karantinayı ihlal etti! Öğrenci yurduna yerleştirildi
Korona olan Enes Batur karantinayı ihlal etti! Yurt odasından video paylaştı
Koronavirüse yakalanan Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı
Korona nedeniyle yoğun bakımdaydı! Yeni gelişme
Fox TV'nin yeni sezon afişi yayınlandı
Fox TV'nin yeni sezon afişi yayınlandı
Halil Sezai'nin ifadesi ortaya çıktı! 'Ezan' sözlerine açıklık getirdi
Halil Sezai'nin ifadesi ortaya çıktı! 'Ezan' sözlerine açıklık getirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.