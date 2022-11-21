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MasterChef'te eleme şoku! Somer Şef'in sözleri olay oldu: Hem kendisi ağladı, hem de ekran başındakiler...

21.11.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te eleme heyecanı yaşandı. Fatma Nur, Tolga, Yağız, Barış ve Büşra'nın eleme potasında olduğu programda hayallerine veda eden isim belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'te elenen yarışmacı Barış oldu. Somer Sivrioğlu, "Buraya erken geldiğini düşünebilirsin ama vardır bunda da bir hikmet" dedi. Barış, Somer Sivrioğlu'nun sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamadı. Barış, MasterChef'e veda etti.

MasterChef'te eleme şoku! Somer Şef'in sözleri olay oldu: Hem kendisi ağladı, hem de ekran başındakiler...

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi heyecanı yaşandı. Fatma Nur, Tolga, Yağız, Barış ve Büşra'nın eleme adayı olduğu MasterChef'te heyecan had safhadaydı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacıların yaptıkları yemekleri tattı ve MasterChef'e veda eden isim belli oldu.

Şefler önce MasterChef eleme adaylarından kızılcık ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. Tolga ve Yağız oyun sonrası elenmekten kurtulan isimler oldu.

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BARIŞ'A MEYDAN OKUMASI GÜNDEM OLMUŞTU: FATMA NUR ELEME POTASINDAN KURTULMAYI BAŞARDI

İlk etabın ardından Barış, Büşra ve Fatma Nur; Somer Şef'in imza tabağı olan 'Ben saksı değilim' yemeğini yapmaya çalıştı.

Fatma Nur yaptığı yemekle eleme potasından çıkmayı başardı. Büşra ile Barış ise son ikiye kaldı. Elenen yarışmacıyı, Somer Sivrioğlu açıkladı.

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SOMER ŞEF'TEN OLAY AÇIKLAMA: "BEN SENİN KARDEŞİN OLSAM GURUR DUYARDIM"

Barış'ın elendiğini açıklayan Somer Sivrioğlu, "Ben senin kardeşin olsam çok gurur duyardım. Eminim onlar da duyuyordur. Buraya erken geldiğini düşünebilirsin ama vardır bunda da bir hikmet. Kaybederek değil. MasterChef'in onbirincisi olarak ayrılıyorsun." dedi.

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"TARTIŞMADIĞIN BİR TANE ARKADAŞIN YOK!"

Somer Sivrioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şöyle bir senden önce gidenlere bak. Hepsiyle kora kor mücadele ettin. Buraya geldiğinden beri tartışmadığın bir tane arkadaşın yok. Şimdi arkaya gideceksin ve hepsinin seni ne kadar sevdiğini göreceksin. Bu da senin kaliteni gösterir."

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Somer Sivrioğlu'nun sözleri nedeniyle duygulanan Barış, gözyaşları içinde MasterChef'e veda etti.

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