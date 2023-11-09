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MasterChef'te gergin anlar! Mehmet Şef "Kim ne söyledi ya?" dedi, iki yarışmacı birbirine sardı

09.11.2023 07:06 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da finale adım adım yaklaşırken yarışmacılar arasındaki gerilim artmaya başladı. MasterChef'in 2 favori ismi bir söz yüzünden tartıştı. Mehmet Şef'in "Kim ne söyledi ya?" diye sorması üzerine, programda gergin anlar yaşandı.

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'te gerilim had safhada. Ayaz'ın önlüğe ilişkin bir sözü üzerine "Peçete mi bu?" diyerek sinirlenen Esra, "Benim için öyle!" yanıtını alınca kendini tutamadı. "Peçete deme! O önlüğe peçete deme bence" ifadesi ile arkadaşını uyaran Esra aldığı yanıt karşısında şoke oldu.

Ayaz'ın "Sana ne? Ben istediğimi derim." sözlerine içerleyen Esra konuyu stüdyoda açtı. Esra, isim vermeyerek "İnsanlar hemen ağızlarına geleni söylüyorlar." ifadesini kullanınca Mehmet Şef, "Kim ne söyledi ya?" diyerek onu sorguladı.

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MASTERCHEF STÜDYOSUNDA TARTIŞMA!

"Hiç gerek yok!" yanıtını veren Esra'ya bir cevap da Tanya'dan geldi. "Ama bu kadar söyledin, onu da söylersin abla." sözleri üzerine iyice gerilen Esra şu açıklamayı yaptı:

"Sizinle alakası yok ama. Konuştuğum, çekindiğim, saklayacak bir şey de yok yani!"

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"SESİNİ YÜKSELTME!"

Ayaz bunun üzerine "Benimle alakası var." Tartışma büyürken genç yarışmacının 'Sana ne?" dediğini anımsatan Esra sert çıktı.

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Ayaz ise "Yaşın benden büyük. Sesini yükseltme" diyerek karşılık verdi.

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