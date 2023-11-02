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MasterChef'te gergin anlar! Mehmet Şef sinirden kaşık fırlattı! "Bundan sonra sizin bir açığınızı görürsem yandınız!"

02.11.2023 07:06 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te tadım sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Mehmet Şef o hatayı görünce adeta çıldırdı. Mehmet Yalçınkaya "Yok böyle bir şey!" diyerek sinirden kaşık fırlattı. İtalyan şef Danilo Zanna ise "MasterChef All Star sezonunda ilk defa böyle bir durumla karşılaştık!" ifadesini kullandı. Programa ise bir yarışmacının "Bundan sonra sizin bir açığınızı görürsem yandınız!" sözleri damga vurdu.

MasterChef'te gergin anlar! Mehmet Şef sinirden kaşık fırlattı! "Bundan sonra sizin bir açığınızı görürsem yandınız!"

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'te ipler iyice gerildi. Kırmızı takım ve mavi takım dokunulmazlık oyununda hünerlerini sergiledi. Fakat Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nu yemek tadımı yaptıkları sırada şoke eden bir gelişme yaşandı.

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MASTERCHEF'TE MEHMET ŞEF ADETA ÇILDIRDI

Mehmet Şef'in sinirlendiği gözlenirken "Ağabey yok böyle bir şey ya!" diyerek kaşık fırlatması ise olay oldu.

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O sırada kırmızı takım ve mavi takım yarışmacılarının şaşkın ve kaygılı bakışlar içerisinde Mehmet Şef'i izlemesi merak uyandırdı.

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DANİLO ŞEF YARIŞMACILARI UYARDI

Danilo Zanna ise "MasterChef All Star sezonunda ilk defa böyle bir durumla karşılaştık!" diyerek yarışmacılara uyarıda bulundu.

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Tüm bunlar yaşanırken mavi takım yarışmacısı Tanya'nın "Bundan sonra ben sizin bir açığınızı görürsem var ya yandınız burada!" dediği duyuldu.

MasterChef'te şefleri şaşırtan olayın ne olduğu ve hangi yarışmacının hata yaptığı 137. bölümün ekrana gelmesi ile belli olacak. Programda sinirlerin gerilmesine neden olan olay şimdiden merak konusu oldu.

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