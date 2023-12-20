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MasterChef'te gergin anlar! Tahsin'den Somer Şef'e olay yanıt! "Hiç senaryo yazmaya gerek yok!

20.12.2023 10:25 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te potaya giren isim Esra oldu. Bu gelişmenin ardından yarışmacı arkadaşlarına rest çeken Esra'nın tavrı şeflerin dikkatinden kaçmadı. İtalyan şef Danilo Zanna "Kendini savunmaman, kendine yaptığı bir haksızlık değil mi sence?" deyince olanlar oldu. Esra'nın sözleri Kıvanç'ı sinirlendi. Yaşanan sözlü atışma sonrası Tahsin, Somer Şef'in bir sözü üzerine "Hiç senaryo yazmaya gerek yok!" dedi.

MasterChef'te büyük final yaklaşırken yarışmacılar arasında yaşanan gerginlik de had safhaya ulaşıyor. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Kıvanç eleme adayı olmaktan kurtulurken potaya giren yarışmacı ise Esra oldu. Esra'nın tavrı Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun dikkatini çekti.

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ESRA ELEME POTASINA GİRİNCE REST ÇEKTİ

Somer Şef, "Kendini savunmaman, kendine yaptığı bir haksızlık değil mi sence?" diyerek Esra'ya söz verdi.

Elenme stresi yaşayan Esra ise bunun üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Sadece dün akşam söylediğim şuydu: Daha önce teknik hatalara bakan insanların, bugün teknik hatalara bakmamış olmaları."

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KIVANÇ, ESRA'YA ÇIKIŞTI

Kıvanç, Esra'ya "Ben seni yazmadım ki abla. Teknik hatalara bakan benim. Bana laf geliyor" diyerek çıkıştı. Batuhan ise yaptığı açıklamada "Sanki yüz kişi Esra ablaya oy verdi, bir kişi bana verdi de Esra Abla öyle gitmiş gibi duruyor" ifadelerini kullandı. Kıvanç "Bu konuyla ilgili yanlış yaptığımı düşünen varsa söyleyebilir. Saygıyla dinlerim. Ama ben yanlış yaptığı düşünmüyorum." dedi.

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Somer Şef yarışmacılara dönerek "Geçen hafta 5-0, bu hafta 4-0 bitsin mi artık bu takım oyunları?" sorusunu yöneltti. Sergen'in "10 yapacağız onu, 10!" yanıtına "Peki 2 oyun kaybederseniz 2. olarak kimi yollarsınız?" sorusuyla karşılık veren Somer Şef'e cevap Tahsin'den geldi.

Tahsin, "Şefim bizde sonuç belli zaten. Hiç senaryo yazmaya gerek yok."

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