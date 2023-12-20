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Fiyatı 1159 TL'ye düştü! Stanley Klasik Vakumlu Termos'ta yılın son fırsatı

20.12.2023 11:36 | Son Güncelleme:
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Evde, ofiste, kampta, okulda, seyahatte sizi hiç yalnız bırakmayacak, dilediğiniz içeceğinizi keyifle içmenizi sağlayacak kaliteli bir termos arayışındaysanız, Stanley ile tanışmanızın zamanı geldi demektir! Amazon'un Prime üyelerine özel Yılın Son Fırsatları kapsamında 670 TL indirimle satışa sunulan Stanley Klasik Vakumlu Termos sizi bekliyor. Bizden söylemesi, bu fiyat bir daha gelmez!

Fiyatı 1159 TL'ye düştü! Stanley Klasik Vakumlu Termos'ta yılın son fırsatı

İçeceğinizin keyfini çıkarmanın en iyi yolu Stanley termoslardan geçiyor. Kullanıcılarından tam not almayı başaran Stanley termoslar, sizi yarı yolda bırakmamak için tasarlandı. Bu nedenle hem çok dayanıklı hem de ömür boyu garantili! İster evde otururken ister işte yoğun tempoda çalışırken isterseniz seyahatte, kısacası dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde çay, kahve keyfi yapmak istediğinizde Stanley ile bu keyfi paylaşabilirsiniz. Stanley termos modelleri içinde en sevilenlerden biri olan Stanley Klasik Vakumlu Termos, 0.75 L; Yılın Son Fırsatları kapsamında şimdi fiyatı 1159 TL'ye düştü! İşte detaylar!

Stanley Klasik Vakumlu Termos, 0.75 L

Adsız tasarım - 2023-12-20T111304.943

  • İç ve dış yüzeyi dayanıklı ve paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
  • Çift cidarlı izolasyon sistemi ve vakumlu yapısı, içeceğin sıcaklığını 15 saat boyunca korur.
  • Açma-kapatma düğmesi termosun hava geçirmezliğini sağlar ve dökülmelere karşı korur.
  • Plastik kapak, içeceğin sıcaklığını korurken kullanımı kolaylaştırır.
  • Darbelere karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
  • Hafif ve taşınması kolay bir tasarıma sahiptir.
  • Termosun geniş ağzı, içecek dökme ve temizleme işlemlerini kolaylaştırır.
  • İstenilen içeceği sıcak veya soğuk tutabildiği için kahve, çay, su, meyve suyu gibi farklı içecekler için uygundur.
  • Kamp, piknik, seyahat gibi etkinliklerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gerçekten kaliteli bir termos."

  • "Kaliteli bir ürün, Doldurması ve içecekleri dökmesi kolay. Sızıntı yok!"

  • "Çok iyi bir termos."
Ürünü İncele

Bu içerik 20 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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