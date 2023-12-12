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Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor... Columbia Powder Lite Hooded Mont'un fiyatı düştü

12.12.2023 14:25 | Son Güncelleme:
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Su ve rüzgar geçirmezlik, dayanıklılık, stil, konfor ve dahası! Dış giyimde aradığınız tüm özellikler Columbia Powder Lite Hooded Mont'ta bir araya gelmiş. Kaliteli bir outdoor mont ile sıcacık bir kış geçirmek isterseniz Yılın Son Fırsatları kapsamında indirimde olan bu monta mutlaka göz atmalısınız! Sizin için inceledik, işte detaylar!

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor... Columbia Powder Lite Hooded Mont'un fiyatı düştü

Kışın soğuk havalarda üşümenizi engelleyecek, sizi kardan yağmurdan koruyacak, konforlu bir kış geçirmenizi sağlayacak bir mont arıyorsanız Columbia Powder Lite Hooded Mont tam da size göre! Outdoor severlerin favorileri arasında yer alan bu mont Amazon'un Prime üyelerine özel dün başlayan Yılın Son Fırsatları kampanyası kapsamında indirimde! Kısa süreli bu indirimden yararlanarak bir ömür size eşlik edecek kaliteli bir monta sahip olmak isterseniz acele edin.

Soğuk hava karşısında cesurca adımlar atın ve Columbia Powder Lite Hooded Erkek Mont ile stilinizi, konforunuzla birleştirin. Bu mont, işlevselliği ve şıklığı bir araya getirerek, sizi her zaman bir adım öne çıkaracak."

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Yılın Son Fırsatları kapsamındaki indirimli tüm ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çok satanlarda birinci sırada: Columbia Powder Lite Hooded Erkek Mont

  • Columbia Powder Lite Hooded Erkek Mont, markanın benzersiz termal yalıtım teknolojisi olan Thermarator ile donatılmıştır. Bu yalıtım malzemesi, vücut ısısını koruyarak sıcak ve rahat bir his sağlar.

  • Montun dış kısmı, dayanıklılık ve hava koşullarına karşı koruma sağlamak için yüksek kaliteli malzeme ile kaplanmıştır. Bu kumaş aynı zamanda su iticidir, bu sayede hafif yağışlarda veya kar yağışında kuru kalmanızı sağlar.

  • Vücudunuzun en çok üşüme eğilimli bölgelerini koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Hoodie tarzında bir kapüşon ve tüm çevresinde dolgulu bir yaka bulunur. Ayrıca ön kısımda tam boy fermuar ve elastik manşetlerle daha fazla koruma sağlayan bilek bölgeleri bulunur.

  • Columbia Powder Lite Hooded Erkek Mont, hafif bir yapıya sahiptir ve kolayca taşınabilir. Bu, hareket halindeyken montu çantanızda taşımak veya hava sıcaklığı değiştikçe giyip çıkarmak için ideal yapar.

  • Şık bir görünüm sunan modern bir tasarıma sahiptir. İnce ve şık detayları, montu gündelik veya açık hava etkinlikleri için harika bir seçenek haline getirir.

  • Bu mont, gün boyu açık havada faaliyet gösterenler için idealdir. Yürüyüş, kamp, dağcılık veya günlük kullanım için uygundur. Ayrıca sıcak bir astarla sert kış koşullarında ek katman olarak da kullanılabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Öncelikle Amazon ekibine hızlı gönderi ve güzel paketleme için teşekkürler ediyorum. Ürünü Almanya’dan gönderdiler. Benim bedenim L siparişimi de L benden olarak yaptım tam oldu. Ürün tabii ki orijinal. İhtiyacı olan arkadaşlara tavsiye ediyorum."

  • "Aldığım en iyi mont. 0 derecede tişört ile çıkabiliyorum."

  • "Kesinlikle fotoğraftan daha güzel bir ürün. 1.87 boyunda 98 kiloyum, omuzları geniş biriyim, L beden bana tam oldu. Ürün ince ama çok rahat ve kullanışlı, hoşuma gitti. Soğuktan koruyacak gibi bir hissiyat var içimde."
Ürünü İncele

Bu içerik 12 Aralık 2023 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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