HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Fiyatı düştü! Beats Fit Pro kablosuz kulaklıkta 2000 TL indirim

Fiyatı düştü! Beats Fit Pro kablosuz kulaklıkta 2000 TL indirim

19.12.2023 11:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek ses kalitesine ve gürültü önleme özelliğine sahip, spor yaparken kulağınızdan düşmeyecek, terden ve yağmurdan etkilenmeyecek bir bluetooth kulaklık arıyorsanız doğru yerdesiniz! Amazon'un Yılın Son Fırsatları kapsamındaki Prime üyelerine özel indirimli alışveriş etkinliğinde Beats Fit Pro'nın fiyatı kısa süreliğine 2000 TL düştü! Sizi müziğe daha da yakınlaştıran bir deneyime sürükleyecek, üstün teknoloji ürünü bu kulaklığa sahip olmak isterseniz acele edin!

Fiyatı düştü! Beats Fit Pro kablosuz kulaklıkta 2000 TL indirim

İster Apple ister Android akıllı telefon kullanıyor olun, Beats Fit Pro kablosuz kulaklık tüm cihazlarınıza uyum sağlıyor. Özellikle sportif aktivitelerde üst düzey performans gösteren kulaklık, tere ve suya dayanıklı özelliğiyle öne çıkıyor. Kullanıcılarından tam not alan cihaz; dayanıklılığı, yüksek ses kalitesi ve kullanıcı dostu özellikleriyle göz kamaştırıyor. E daha ne olsun? Tam da indirimdeyken bu kulaklık kaçmaz, bizden söylemesi!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki indirimli tüm ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Beats Fit Pro: Gürültü Önleme Özellikli Gerçek Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Adsız tasarım - 2023-12-19T114130.259

  • Beats Fit Pro, gelişmiş gürültü önleme teknolojisi ile dışarıdaki rahatsız edici sesleri engeller, böylece müziğinizi berrak ve net bir şekilde duyabilirsiniz. Tüm kabloları ortadan kaldıran gerçek kablosuz tasarım, özgürce dolaşmanızı sağlar ve kulaklıkları kolayca taşımanızı ve saklamanızı sağlar. Beats Fit Pro, yoğun antrenmanlar ve hareketli aktiviteler sırasında kullanım için tasarlanmıştır. Tere ve suya dayanıklıdır, böylece spor yaparken rahatça kullanabilirsiniz. Hem Apple hem de Android cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilir. İster iPhone ister Samsung, isterseniz başka bir marka kullanıyor olun, bu kulaklıkları sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Class 1 Bluetooth teknolojisi sayesinde kulaklıkların kablosuz bağlantısı daha güçlü ve istikrarlıdır. Kesintisiz müzik deneyimi için daha uzun aralıklarda daha kesintisiz bir bağlantı sağlar. Beats Fit Pro, telefon görüşmeleri ve sesli komutlar için dahili bir mikrofona sahiptir. Eller serbest iletişim için kullanılabilir ve aramaları daha net bir şekilde duymanızı sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Öncelikle Amazon'a teşekkür etmek istiyorum. Başka sitelerde uçuk fiyata satılan ürünleri indirim günlerinde Amazon üzerinden baya uygun fiyata satın alabiliyorsunuz. Taksit seçenekleri de cabası. Gelelim ürünümüze :) Bir aydan fazladan aktif olarak kullanıyorum, şarjı, boyutu ve hafifliği, aktif gürültü önlemesi ve şeffaf moduyla harika bir kulaklık olmuş. Apple Airpods pro ile arasında çok kaldım ama gerçekten Apple ürünleri o kadar anlamsız zamlandı ki farklı alternatiflere yönelmek zorunda kalıyorsunuz. Beats Fit Pro da bu anlamda bir alternatif olarak bütün ihtiyaçlarımı karşıladı. Ürünü ağırlıklı olarak spor yaparken kullanıyorum ve bir önceki kulaklığımın şarjı o kadar az gidiyordu ki resmen işkence çekmişim. Ayrıca şeffaf mod ve gürültü önleme özellikleri gerçekten inanılmaz. Gürültü önleme moduna geçtiğinizde hiçbir şeyi duymuyor (hemen hemen) ve sporunuza rahat rahat odaklanabiliyorsunuz. Hafifliğine hayran kaldım. Sanki kulağımda yok gibi. Özetle; Apple ekosistemindeyseniz Beats Fit Pro sizi bir üst seviyeye taşıyacaktır. Şiddetle tavsiye ederim!"

  • "Vücut geliştirme yapan biri olarak beklentim öncelikle dayanıklı olması, terden etkilenmesin, gürültü engelleme olsun, eğilip kalkarken kulaktan düşmesin, kulaktan taşmasın, ağırlık yapıp rahatsızlık vermesin, yüksek ses ile salonda müzik yada etrafta goy goy yapanları duymamak.Tüm bunları karşılıyor. Bas ağırlıklı gümbür gümbür dinleniyor, şarj/koruma üst kapağı bir tık daha iyi/kalın olması, şarj için kutunun içinden çıkan type-c kablo çok kısa olmasa daha iyi olabilirdi. Kapak da kırılacak ya da hassas bir malzeme değil. Kulaklık için kullanılan APP'teki özellikler de daha zengin olabilirmiş. Telefon görüşmesi yaparken çevre sesleri varken yeterli, sessiz ortamda çok net. Ürünü Amazon'dan (satıcı) öğlen sipariş verdim, akşam çok güzel bir paketleme ile teslim aldım."

  • "Airpods gibi kulaklığa tıklayarak şarkı geçme, telefon açma vs. özellikleri olması güzel. Şarjı epey dayanıyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 19 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

TR23_LDY23_CATEGORY_PAGE_WEEK_1_1500x300

İlginizi Çekebilir

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

 Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

 Evde saç sakal tıraşı için aradığınız cihaz burada! Üstelik fiyatı da düştü

Evde saç sakal tıraşı için aradığınız cihaz burada! Üstelik fiyatı da düştü

 Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

 "İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
beats beats kulaklık
İş birliği İçerikleri
Giyinme odasında yeni bir görüntü isteyenlere en iyi açık gardıroplar

Giyinme odasında yeni bir görüntü isteyenlere en iyi açık gardıroplar

Zamlanmadan stoklayın! Patili dostlarınız için indirimdeki mamalar

Zamlanmadan stoklayın! Patili dostlarınız için indirimdeki mamalar

Hangisi daha iyi? Xiaomi mi yoksa Anker mi? Sizin için karşılaştırdık

Hangisi daha iyi? Xiaomi mi yoksa Anker mi? Sizin için karşılaştırdık

Evde saç sakal tıraşı için aradığınız cihaz burada! Üstelik fiyatı da düştü

Evde saç sakal tıraşı için aradığınız cihaz burada! Üstelik fiyatı da düştü

İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edin! O parfüm indirime girdi

İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edin! O parfüm indirime girdi

En çok tercih edilen Stanley ve Zwilling termosları karşılaştırdık

En çok tercih edilen Stanley ve Zwilling termosları karşılaştırdık

Tümünü Gör
En çok tercih edilen Stanley ve Zwilling termosları karşılaştırdık

En çok tercih edilen Stanley ve Zwilling termosları karşılaştırdık

Columbia ayakkabıları bir kez giyen ayağından çıkarmak istemiyor!

Columbia ayakkabıları bir kez giyen ayağından çıkarmak istemiyor!

Yılın Son Fırsatları'ndan kaçırmamanız gereken sofra ürünlerini sizin için seçtik

Yılın Son Fırsatları'ndan kaçırmamanız gereken sofra ürünlerini sizin için seçtik

Kış, atkı bere olmadan geçmez! Tarzınızı yansıtın, sıcacık kalın

Kış, atkı bere olmadan geçmez! Tarzınızı yansıtın, sıcacık kalın

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

A101'e marka parfümler, saatler geliyor! A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

A101'e marka parfümler, saatler geliyor! A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

Tümünü Gör
A101'e marka parfümler, saatler geliyor! A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

A101'e marka parfümler, saatler geliyor! A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

Ev temizliğini kablolardan kurtarıyoruz! En iyileri karşılaştırdık

Ev temizliğini kablolardan kurtarıyoruz! En iyileri karşılaştırdık

Konfor ve tarz bir arada! Sezonun yükselen trendi kapitone montlar

Konfor ve tarz bir arada! Sezonun yükselen trendi kapitone montlar

Boks yapanların kullanabileceği en iyi boks dişlikleri

Boks yapanların kullanabileceği en iyi boks dişlikleri

Beyzbola merak saranların edinmesi gereken en iyi beyzbol sopaları

Beyzbola merak saranların edinmesi gereken en iyi beyzbol sopaları

Kendinizi şımartın! İndirimlerden almanız gereken bakım ürünleri

Kendinizi şımartın! İndirimlerden almanız gereken bakım ürünleri

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Zamlanmadan stoklayın! Patili dostlarınız için indirimdeki mamalar

Zamlanmadan stoklayın! Patili dostlarınız için indirimdeki mamalar

Evde saç sakal tıraşı için aradığınız cihaz burada! Üstelik fiyatı da düştü

Evde saç sakal tıraşı için aradığınız cihaz burada! Üstelik fiyatı da düştü

İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edin! O parfüm indirime girdi

İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edin! O parfüm indirime girdi

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

A101'e marka parfümler, saatler geliyor! A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

A101'e marka parfümler, saatler geliyor! A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

Pratik bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirime girdi!

Pratik bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirime girdi!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Apple'a soğuk duş! Akıllı saat satışları durduruluyor: Tarih verildi

Apple Watchların satışı durduruluyor

Kuaför masrafına son! Braun 3 Serisi 310 BT BLU 3’ü 1 Arada Tıraş Makinesi kısa süreliğine indirimde

Evde saç sakal tıraşı için aradığınız cihaz burada! Üstelik fiyatı da düştü

Prof. Dr. Aziz Sancar: “Türkiye’nin, dünyanın güçlü ve lider ülkeleri arasında yer alması için bilim ve teknoloji üretmesi şart”

Prof. Dr. Aziz Sancar: “Türkiye’nin, dünyanın güçlü ve lider ülkeleri arasında yer alması için bilim ve teknoloji üretmesi şart”

Yapay zeka sınır tanımıyor! Ölüler artık diriltilebiliyor: Ruhum halen bu dünyada

Yapay zeka sayesinde ölüler diriltiliyor

Samsung Electronics Türkiye’de yeni dönem başladı: Başkanlık görevini Jeff Jo devraldı

Samsung Electronics Türkiye’de yeni dönem başladı: Başkanlık görevini Jeff Jo devraldı

Ekşi Sözlük yine kapatıldı! '2023'ten sonra '1923' de aynı kaderi paylaştı

Ekşi Sözlük'e üçüncü kez erişim engeli kararı!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.