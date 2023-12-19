Fiyatı düştü! Beats Fit Pro kablosuz kulaklıkta 2000 TL indirim

İster Apple ister Android akıllı telefon kullanıyor olun, Beats Fit Pro kablosuz kulaklık tüm cihazlarınıza uyum sağlıyor. Özellikle sportif aktivitelerde üst düzey performans gösteren kulaklık, tere ve suya dayanıklı özelliğiyle öne çıkıyor. Kullanıcılarından tam not alan cihaz; dayanıklılığı, yüksek ses kalitesi ve kullanıcı dostu özellikleriyle göz kamaştırıyor. E daha ne olsun? Tam da indirimdeyken bu kulaklık kaçmaz, bizden söylemesi!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki indirimli tüm ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Beats Fit Pro: Gürültü Önleme Özellikli Gerçek Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

Beats Fit Pro, gelişmiş gürültü önleme teknolojisi ile dışarıdaki rahatsız edici sesleri engeller, böylece müziğinizi berrak ve net bir şekilde duyabilirsiniz. Tüm kabloları ortadan kaldıran gerçek kablosuz tasarım, özgürce dolaşmanızı sağlar ve kulaklıkları kolayca taşımanızı ve saklamanızı sağlar. Beats Fit Pro, yoğun antrenmanlar ve hareketli aktiviteler sırasında kullanım için tasarlanmıştır. Tere ve suya dayanıklıdır, böylece spor yaparken rahatça kullanabilirsiniz. Hem Apple hem de Android cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilir. İster iPhone ister Samsung, isterseniz başka bir marka kullanıyor olun, bu kulaklıkları sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Class 1 Bluetooth teknolojisi sayesinde kulaklıkların kablosuz bağlantısı daha güçlü ve istikrarlıdır. Kesintisiz müzik deneyimi için daha uzun aralıklarda daha kesintisiz bir bağlantı sağlar. Beats Fit Pro, telefon görüşmeleri ve sesli komutlar için dahili bir mikrofona sahiptir. Eller serbest iletişim için kullanılabilir ve aramaları daha net bir şekilde duymanızı sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Öncelikle Amazon'a teşekkür etmek istiyorum. Başka sitelerde uçuk fiyata satılan ürünleri indirim günlerinde Amazon üzerinden baya uygun fiyata satın alabiliyorsunuz. Taksit seçenekleri de cabası. Gelelim ürünümüze :) Bir aydan fazladan aktif olarak kullanıyorum, şarjı, boyutu ve hafifliği, aktif gürültü önlemesi ve şeffaf moduyla harika bir kulaklık olmuş. Apple Airpods pro ile arasında çok kaldım ama gerçekten Apple ürünleri o kadar anlamsız zamlandı ki farklı alternatiflere yönelmek zorunda kalıyorsunuz. Beats Fit Pro da bu anlamda bir alternatif olarak bütün ihtiyaçlarımı karşıladı. Ürünü ağırlıklı olarak spor yaparken kullanıyorum ve bir önceki kulaklığımın şarjı o kadar az gidiyordu ki resmen işkence çekmişim. Ayrıca şeffaf mod ve gürültü önleme özellikleri gerçekten inanılmaz. Gürültü önleme moduna geçtiğinizde hiçbir şeyi duymuyor (hemen hemen) ve sporunuza rahat rahat odaklanabiliyorsunuz. Hafifliğine hayran kaldım. Sanki kulağımda yok gibi. Özetle; Apple ekosistemindeyseniz Beats Fit Pro sizi bir üst seviyeye taşıyacaktır. Şiddetle tavsiye ederim!"

"Vücut geliştirme yapan biri olarak beklentim öncelikle dayanıklı olması, terden etkilenmesin, gürültü engelleme olsun, eğilip kalkarken kulaktan düşmesin, kulaktan taşmasın, ağırlık yapıp rahatsızlık vermesin, yüksek ses ile salonda müzik yada etrafta goy goy yapanları duymamak.Tüm bunları karşılıyor. Bas ağırlıklı gümbür gümbür dinleniyor, şarj/koruma üst kapağı bir tık daha iyi/kalın olması, şarj için kutunun içinden çıkan type-c kablo çok kısa olmasa daha iyi olabilirdi. Kapak da kırılacak ya da hassas bir malzeme değil. Kulaklık için kullanılan APP'teki özellikler de daha zengin olabilirmiş. Telefon görüşmesi yaparken çevre sesleri varken yeterli, sessiz ortamda çok net. Ürünü Amazon'dan (satıcı) öğlen sipariş verdim, akşam çok güzel bir paketleme ile teslim aldım."

"Airpods gibi kulaklığa tıklayarak şarkı geçme, telefon açma vs. özellikleri olması güzel. Şarjı epey dayanıyor."

Bu içerik 19 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.







