Hakiki deri, su geçirmez! Camper botun fiyatı düştü, 2695 TL indirimle sahip olmak için acele edin

Rahat, ergonomik, kaliteli, sizi uzun yıllar götürecek bir ayakkabı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Camper markasının özgün tasarımlı, yüksek kalitedeki ayakkabılarında Yılın Son Fırsatları kapsamında indirimler devam ediyor. Maksimum konfor sunan

Camper Bilekli Deri Bot Brutus HYDROSHIELD modeli de hakiki deri olmasının yanında su geçirmez özellikleriyle de ayakkabı severlerden tam not almayı başarıyor. Kısa süreliğine indirimde olan bu ayakkabıyı sizin için inceledik.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki indirimli tüm ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bir kez alın yıllarca giyin: Camper Bilekli Deri Bot Brutus HYDROSHIELD

Hakiki deri materyaliyle öne çıkan Camper Bilekli Deri Bot Brutus, su geçirmezlik sağlayan HYDROSHIELD teknolojisine sahip. Ayrıca rahat ve konforlu bir kullanım sağlayan iç astarı bulunuyor. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu bot, kauçuk tabanı ile kaymaz ve dengeli adımlar atmanızı sağlıyor. Bileğe kadar uzanan boyutta tasarlanmış bot, şık ve modern bir görünüm sunuyor. Kısacası iş, günlük ya da outdoor aktiviteler için ideal bir seçim.

Bu içerik 20 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.







