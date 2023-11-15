MasterChef'te gerginlik! "Aklımın değil kalbimin istediği kişiyi gönderiyorum" demişti, yanıt sert oldu: "Onu eleyene kadar uyumayacağım"

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'te ipler iyice gerildi. Dilara önce "Cemre'nin beni potaya göndermesi çok normal." dedi, ardından da ona rest çekti. MasterChef'in 2019 şampiyonu Cemre'ye göndermede bulunan Dilara, onun "Aklımın değil kalbimin istediği kişiyi gönderiyorum" sözlerini anımsattı.

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Cemre için, "Aklıyla hareket etse zaten kaybeden tabağı gönderir. Bunu bir şova dönüştürdü." diyen genç yarışmacı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ONUNLA BU SAATTEN SONRA KİŞİSEL PROBLEMİM VAR!"

"Bu kadar açık konuşuyoruz madem. Onunla bu saatten sonra kişisel bir problemim var. Onu eleyene kadar da uyumayacağım. Bu kadar net söylüyorum."

Cemre'nin yanıtı ise "Kişisel problemimiz var zaten!" oldu.





