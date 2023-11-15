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  4. MasterChef'te gerginlik! "Aklımın değil kalbimin istediği kişiyi gönderiyorum" demişti, yanıt sert oldu: "Onu eleyene kadar uyumayacağım"

MasterChef'te gerginlik! "Aklımın değil kalbimin istediği kişiyi gönderiyorum" demişti, yanıt sert oldu: "Onu eleyene kadar uyumayacağım"

15.11.2023 06:58 | Son Güncelleme:
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MasterChef gergin anlara sahne oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre'nin seçimi ile ilk gitme adayı Dilara olurken potaya giren ikinci isim ise Ayaz oldu. Dilara Cemre'nin "Aklımın değil kalbimin istediği kişiyi gönderiyorum!" sözlerini anımsatıp şeflerin önünde yarışmacı arkadaşına meydan okudu.

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'te ipler iyice gerildi. Dilara önce "Cemre'nin beni potaya göndermesi çok normal." dedi, ardından da ona rest çekti. MasterChef'in 2019 şampiyonu Cemre'ye göndermede bulunan Dilara, onun "Aklımın değil kalbimin istediği kişiyi gönderiyorum" sözlerini anımsattı.

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RESMEN MEYDAN OKUDU: "AKLIYLA HAREKET ETSEYDİ..."

Cemre için, "Aklıyla hareket etse zaten kaybeden tabağı gönderir. Bunu bir şova dönüştürdü." diyen genç yarışmacı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ONUNLA BU SAATTEN SONRA KİŞİSEL PROBLEMİM VAR!"

"Bu kadar açık konuşuyoruz madem. Onunla bu saatten sonra kişisel bir problemim var. Onu eleyene kadar da uyumayacağım. Bu kadar net söylüyorum."

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Cemre'nin yanıtı ise "Kişisel problemimiz var zaten!" oldu.

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