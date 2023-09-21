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  4. MasterChef'te görülmemiş olay! Somer Şef ti'ye alarak yerin dibine soktu: "İnsanlık tarihinde bir ilk"

MasterChef'te görülmemiş olay! Somer Şef ti'ye alarak yerin dibine soktu: "İnsanlık tarihinde bir ilk"

21.09.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Somer Şef, Barbaros'un oyun esnasında mangalı fırına vermesi nedeniyle kısa sürteli bir şaşkınlık yaşadı. Yarışmacının davranışına anlam veremeyen ünlü şef "İnsanlık tarihinde bir ilk" diyerek, onu ti'ye aldı.

MasterChef bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan birbirinden farklı et tarifleri yapmalarını istedi. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda hünerlerini sergiledi. Fakat geceye Barbaros'un davranışı ve Somer Şef'in sözleri damga vurdu.

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MANGALI FIRINA VERDİ!

Somer Şef dokunulmazlık oyunu sonrası Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'ya dönerek yaşanan bir olaya dikkat çekti.

SOMER ŞEF'TEN OLAY SÖZLER "14 BİN YIL SONRA BİR TÜRK GENCİ..."

"İnsanlık tarihinin en büyük buluşu ateş" diyen Somer Şef yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ondan sonrası ateşte yemek pişirme. Biz o günden beri açık ateşte yemek pişiriyoruz. İlk fırının bulunması yaklaşık 14 bin yıl önceymiş. Fakat bundan 14 bin yıl sonra bir Türk genci Barbaros Yoloğlu 2003 yılında bu 2 önemli buluşu birleştirdi. Fırının içine mangal koydu."

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Olay görüntüsü tekrar yayınlanarak izleyicilere anımsatıldı. Görüntülerde Barbaros'un "Şefim fırın sıcak kalsın diye yaptım" dediği duyulurken, Somer Şef'in "Fırın sıcak kalsın diye fırının içerisine mangal mı koydun?" sorusu dikkat çekti. Somer Şef'in sözleri izleyenleri gülümsetti.

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MasterChef dokunulmazlık oyununda kaybeden taraf kırmızı takım oldu. Kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Yarışı kazanan Tolga potadan kurtuldu.

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Masterchef Somer Sivrioğlu ele istedi

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