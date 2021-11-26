MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? 25 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takımlar, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 25 Kasım Perşembe MasterChef yeni bölümdeki dokunulmazlık oyununda tadımı, yarışmacıların ailesinden bir kişi yaptı. Kazanan takımı, özel misafirlerin seçimi belirledi. Devamında kaybeden takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyunu haftanın 5. ve 6. eleme adayı belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takımlar, 3. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şefler, takımlardan bu sefer sadece üç çeşit yemek istedi. Fakat istenilen yemekleri esnaf lokantası usulü bol kepçe yapmalarını istedi. Süzme mercimek çorbası, patlıcan musakka ve pirinç pilavı, sultan sarması yapmaları için 40 dakika süre verildi.



Son dokunulmazlık oyununda yarışmacıların ailelerinden bir isim stüdyoya geldi ve takımların yaptığı yemeklerin tadımını yaptı. Yemekleri kimin yaptığını bilmeden, yarışmacıları görmeden yaptıkları tadım sonrasında beğendikleri tabakları seçti. Verilen oylar sonrasında dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Bu akşam, 17-15 skorla dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bir kez daha bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdi. Kırmızı takımda kalan üç isim Araz, Hasan ve Eren, karşı karşıya geldi. Oyunda yarışmacılar, en kusursuz tabağı çıkarmaya çalıştı. Üç iddialı ismin hazırladığı yemekler sonrasında şefler karar vermekte zorlandı. Gecenin en iyi yemeğini yapan Eren, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren, haftanın ilk eleme adayı olarak Görkem'in ismini söyledi.



Takımdaki oylamada ise ismi en fazla yazılan Pelin, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

Haftanın ikinci dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda, bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, üçüncü eleme adayı olarak Safanur'u seçti.

Sonrasında konseyde yapılan oylamada ise Mert, dördüncü eleme adayı oldu.

Haftanın son dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım olunca bireysel dokunulmazlık oyunu ile son iki eleme adayı belli oldu. Üç kişinin oynadığı dokunulmazlık oyunu sonrasında oylamaya gerek kalmadı. Gecenin üçüncüsü olan Araz, potaya giren beşinci isim oldu.

Hasan ise haftanın altıncı eleme adayı oldu.



