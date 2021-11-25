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MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba aşk iddiası!

25.11.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosunda yer alan Dilara Başaran ve Sergen Özen’in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu iddialardan sonra gözler ikilinin yapacağı açıklamaya çevrildi.

MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba aşk iddiası!

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alan Dilara Başaran ve Sergen Özen aşk yaşadığı iddia edildi.

MasterChef eski yarışmacısı Tunahan Ak'ın, aşk iddiasını ortaya atan Instagram gönderisini beğenmesi ve sonrasında beğeniyi geri alması dikkat çekti. İkilinin gözlerden uzak bir şekilde birliktelik yaşadığı öne sürüldü.

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Bu iddia sonrası gözler Dilara Başaran ve Sergen Özen'in yapacağı açıklamaya çevrildi.

SERGEN ÖZEN KİMDİR?

Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesi'nde okuyan Özen, sonrasında Pamukkale Üniversitesi'nde aşçılık eğitimi aldı. Özen, 2020 yılında da MasterChef'e katılmış ancak yemeğin sosunu eklemeyi unuttuğu için elenmişti.

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DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

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Dilara Başaran, 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan yarışmacı, mesleğe 15 yaşında başladı.

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Turizm Otelcilik Lisesi'nde okuyan Başaran, sonrasında Turizm Otel İşletmeciliği okudu.

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Masterchef
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