MasterChef'te ikinci yarı finalist kim oldu, kimler tekrar yarışacak? MasterChef'te sona adım adım!

MasterChef bugün var mı merak ediliyordu. TV8'de saat 21.00'de başlayan sevilen yemek yarışması MasterChef 'te son 4lü, yarı finalist olabilmek için yarışıyor. Kıvanç dün ilk yarı finalist olarak yukarı çıkmıştı. Bugün ikinci yarı finalist olabilmek için Görkem, Ayaz ve Metin yarışacaklar. Peki MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde neler yaşanacak, ikinci finalist kim olacak? İşte detaylar...

İKİNCİ YARI FİNALİST KİM OLACAK?

MasterChef'te ikinci yarı finalistin kim olacağı çok merak ediliyor. İzleyenleri televizyon ekranına kilitleyen yarışma bu akşam çok heyecanlı geçecek gibi duruyor.

Metin, Ayaz ve Görkem bu akşam iki tur halinde ve yine puanlama usulüyle yarışacaklar. Gecenin sonunda en yüksek puanı alan ikinci yarı finalist olacak.

TABAKLAR İYİCE ZORLAŞTI!

Yarı finalist olmak için yarışan yarışmacılara verilen yemekler her gün daha da zorlaşıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya her defasında yarışmacılardan artık şef tabakları beklediklerini söylüyorlar.

Bu akşamın ilk yemeği tütsülenmiş somon pizza olacak. Oldukça hassas bir dengeye sahip pizzayı en iyi yapan en yüksek puanı alacak. Bir diğer ürün ise çeşitli yağlar olacak. Çeşit çeşit bitki yağları verilen yarışmacılardan yaratıcılık yemeği beklenecek. Son olarak da Şef Danilo Zanna imza tabağını yapacak ve yarışmacılardan şefin tabağının yapılması istenecek.

Bu akşamki yeni bölümün sonunda hangi yarışmacı kazanacak hangileri yarın yeniden yarışacak belli olacak.

