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MasterChef'te ilk 3'e kalan ikinci yarışmacı kim oldu? Kaderlerini 'Ben saksı değilim' yemeği belirledi

10.01.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 9 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek olan son bölümünde çeyrek final heyecanı yaşandı. Aylardır süren MasterChef maratonunda ilk 3 yarışmacı arasına adını yazdıran ilk isim Eren olmuştu. MasterChef'te çeyrek finalist olan Sergen, Tahsin ve Hasan arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Yarışmacıların kaderini ise son turdaki 'Ben saksı değilim' yemeği belirledi. Puanlama sonunda ise bir yarışmacı daha ilk 3 arasına girdi. Peki, MasterChef’te kim kazandı?

MasterChef'te ilk 3'e kalan ikinci yarışmacı kim oldu? Kaderlerini 'Ben saksı değilim' yemeği belirledi

Mehmet Yalçınaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye'de finale gelindi. MasterChef'te aylardır süren maraton 15 Ocak Cuma akşamı büyük finalle noktalanacak. MasterChef Türkiye’de Eren’in ilk 3’e adını yazdırmasının ardından Sergen, Tahsin ve Hasan arasında müthiş bir mücadele yaşandı. Oyunlarda en fazla puanı alarak ilk 3’e kalan ikinci isim belli oldu.

MASTERCHEF’TE İLK ÜÇE KALAN İKİNCİ İSİM KİM OLDU?

Finale çok az bir zaman kala heyecanın artmaya devam ettiği MasterChef Türkiye’de heyecan seviyesi yüksek bir mücadele yaşandı. Çeyrek finalde Tahsin, Sergen ve Hasan ilk 3’e kalabilmek için zorlu bir mücadele sergiledi. İlk turda üç isim de steak tartar yemeğini çıkardı ve tadımın ardından Sergen 18, Hasan ve Tahsin ise 17 puan aldı.

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İkinci oyunda ise yarışmacılar biberler konseptinde bir şef tabağı çıkardı. Sergen ve Tahsin 38 puanda kaldı ve Hasan ise 39 puan aldı.

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KAZANANI SON OYUN BELİRLEDİ

Üçüncü tabak ise kazananı belirledi. Üç MasterChef adayı, Somer Sivrioğlu'nun tarifi olan 'Ben saksı değilim' yemeğini yaparak yarıştı. Hasan'ın yemeği pişmedi ve jüri en düşük puanı vermiş oldu.

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Oynanan etaplar sonrasında ise şeflerden en fazla puanı alarak MasterChef’te ilk 3’e kalmayı başaran isim Tahsin oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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