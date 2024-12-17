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MasterChef'te ilk ceketin sahibi belli oldu! İşte finale giden isim...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
17.12.2024 17:11
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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliği yaptığı MasterChef Türkiye'de ceket savaşları başladı. Finale az bir süre kala ilk ceketin sahibi belli oldu.

MasterChef'te ilk ceketin sahibi belli oldu! İşte finale giden isim...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, finale yaklaştıkça her hafta heyecanı katlanarak artıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliği yaptığı yarışmada geçtiğimiz hafta Alper elenerek veda etmişti.

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Alper'in elenmesinin ardından ise eski yarışmacı Hasan Biltekin konuk oldu. Yarışmacılar Hasan'ın kaşık alan tabağını yapmak için kıyasıya mücadele etti.

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İLK CEKETİ GİYEN İSİM BELLİ OLDU!

Yarışmanın ardından ikinci turda yarışmacılardan kuzu kulağı ve isot salçası ile yaratıcı yemekler yapmalarını istendi. Beyza diğer yarışmacılardan daha iyi tabak çıkartarak ilk 6'ya girdi. Böylece MasterChef 2024'ün ilk ceket alan ismi Beyza oldu.

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Böylece MasterChef'te ceket savaşları da başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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