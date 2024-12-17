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  4. Hasan Biltekin MasterChef'e konuk oldu! "Evli mi?" merak edildi akla Gülsim Ali geldi

Hasan Biltekin MasterChef'e konuk oldu! "Evli mi?" merak edildi akla Gülsim Ali geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.12.2024 08:00
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16 Aralık akşamı MasterChef Türkiye ekranlarına konuk olan Hasan Biltekin, yeniden dikkatleri üzerine çekti. Hasan, aynı zamanda özel hayatıyla da merak konusu oldu. MasterChef 2021 yarışmasında tanınan Hasan’ın evli olup olmadığı, sosyal medyada oldukça fazla araştırıldı.

Hasan Biltekin MasterChef'e konuk oldu! "Evli mi?" merak edildi akla Gülsim Ali geldi

MasterChef 2021’de yarışarak büyük bir hayran kitlesi kazanan Hasan Biltekin, MasterChef'e konuk olunca yeninde gündeme geldi. Hasan Biltekin evli mi? sorusu sosyal medyada araştırıldı.

Hasan Biltekin, şu anda evli değildir. Özel hayatı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Bir dönem kız arkadaşı Hülya Acar ile nişanlanarak evlilik yolunda ilerleyen Hasan, beklenmedik bir şekilde ayrıldıklarını duyurmuştu. Ayrıca, ünlü oyuncu Gülsim Ali ile de adı anılmış ve magazin gündeminde büyük yer edinmişti.

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Gülsim Ali, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek iddiaları yalanladı: “Susuyoruz çünkü doğrular hep bir zaman sonra ortaya çıkıyor. Ben yanlış bir şey yapmadım ve kötü bir şey yaşamadım. Bugüne kadar çıkan haberleri de bu cümlem ile siliyorum.”

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HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Hasan Biltekin, aslen Nevşehirli olup 30 yaşındadır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksekokulu mezunu olan Hasan, şeflik kariyerine lise yıllarında adım atmıştır. Nevşehir Belediyespor’un mutfak şefliğini yapan Hasan, MasterChef 2021’de finale kadar yükseldi ve yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Ayrıca, MasterChef Türkiye tarihinin en fazla kaşık sahibi olan yarışmacısıdır. Şu an, kendi restoranını Nevşehir’de işletmektedir.

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Hasan Biltekin
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