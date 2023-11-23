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MasterChef'te ipler gerildi! Favori yarışmacı şeflerin önünde bağırdı: "Ne yaptın! Tövbe yarabbim ya!"

23.11.2023 07:27 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te finale adım adım yaklaşırken yarışmacılar arasında yaşanan gerginlik de büyüyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan imam bayıldı, papaz yahni, perde pilavı, hünkar beğendi, katmer ve ayva tatlısı yapmalarını istedi. Mehmet Şef "Dersimizin konusu: Modern ve klasik" dedi. Dokunulmazlık oyunu sırasında ipler gerildi. Yaptığı hata bir yarışmacıya pahalıya patladı. Tahsin "Ne yaptın! Tövbe yarabbim ya!" diyerek tepki gösterdi.

MasterChef'te ipler gerildi! Favori yarışmacı şeflerin önünde bağırdı: "Ne yaptın! Tövbe yarabbim ya!"

MasterChef bomba gibi bir bölümle ekrana geliyor. Somer Şef yaptığı açıklamada "Sevgili dekor ekibimizin çok güzel bir şekilde işlediği 2 tane sandığımız var. Biri klasik, orijinal ve geleneksel bir sandık. Diğeri oldukça modern bir sandık. Türk mutfağındaki klasik altı yemek! Bir yarışmacı klasik versiyonunu yaparken diğer yarışmacının da modern versiyonu yapmasını istiyoruz. Önce yemeğin ne olduğunu açıklayacağız. Daha sonra kaptan o yemeği kime vermek istediğini söyleyecek ve klasiği mi yoksa moderni mi seçtiğini söyleyecek." ifadelerini kullandı.

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SANDIKLARI KALDIRDILAR AMA...

Ünlü İtalyan şef Danilo Zanna'nın yönlendirmesiyle yarışmacılar sandıkları açtı. Dokunulmazlık oyunu sırasında gerginlik yaşandı.

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İPLER BİR ANDA GERİLDİ

İmam bayıldı, papaz yahni, perde pilavı, hünkar beğendi, katmer ve ayva tatlısı yapılan yarışmada ipler iyice gerildi.

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BİR YARIŞMACI ÜRÜNÜNÜ YAKTI!

Mehmet Şef'in "Bir yarışmacımızın bir ürün yandı" dediği duyulurken Tahsin'in "Ne yaptın Tolga, Tövbe yarabbim ya!" sözleri ve gösterdiği tepki dikkat çekti.

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Mehmet Şef ilerleyen dakikalarda "Bazı yarışmacılarımızın zorlandığını görüyoruz" dedi. MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı şimdiden merak konusu oldu.

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