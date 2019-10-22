MasterChef'te kaptanlık ve ödül oyununu kim kazandı? Mehmet Şef çılgına döndü! Murat ve Yasin'e şok ceza!

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 33. yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef'in 21 Ekim Pazartesi yayınlanan son bölümünde kaptanlık ve Master Class eğitimi için ödül oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın elemesi öncesi oynanan kaptanlık oyununda, yarışmacılar şeflerden gelen talimat doğrultusunda kısa süre içesinde en iyi yemeği yapmak için mücadele etti. MasterChef'te kırmızı ve mavi takımlar Karadeniz yemeklerini yaparak yarıştı.

MEHMET ŞEF YASİN'İ KOVDU

MasterChef Türkiye 33. bölümde kaptanlık oyununda Mehmet Şef Yasin ile Suna arasında geçen un alışverişini kamera kayıtlarından inceledi ve Yasin hakkında sürpriz bir karar verdi. Yasin'in haber vermeden Suna'dan un aldığını gören Mehmet Şef, Yasin'i oyundan diskalifiye ederek yukarıya yolladı.

MEHMET ŞEF'TEN MURAT'A BULAŞIK CEZASI

MasterChef Türkiye 33. bölümde oynanan ödüllü takım oyununda mavi takım yarışmacısı olan Murat Mehmet Şef'ten ceza aldı. Takım oyununda Murat'ı yanına çağıran Mehmet Şef, lavaboyu temizlemesini ve bulaşık yıkamasını istedi. Cezanın sebebini açıklayan Mehmet Şef, "Hapşırdın.Hapşırırken elin tabaklara gitti. Şu anda orada senin hapşırdığın virüsler tam 4 saat yaşıyor. Bulaşığa devam, başka iş yapmıyorsun.

Murat bulaşık dışında hiç bir şey söyleyemez, başka iş yapmayacak" dedi.