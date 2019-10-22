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MasterChef'te kaptanlık ve ödül oyununu kim kazandı? Mehmet Şef çılgına döndü! Murat ve Yasin'e şok ceza!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 22.10.2019 01:16 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye 33. son bölümüyle TV8'de ekrana geldi. MasterChef'in son bölümünde ödül ve kaptanlık oyunları heyecanı yaşandı. Takım oyununda yarışmacılar Karadeniz yemekleriyle yarıştı. Oyunlar sırasında Şef Mehmet Yalçınkaya çok sinirlendi. Hata yapan Yasin ve Murat'a ise diskalifiye cezası geldi. Yarışmacılar takım kaptanı olabilmek için mücadele etti. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? Takım kaptanı kimler oldu? İşte MasterChef 21 Ekim Pazar son bölümde yaşananlar.

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 33. yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef'in 21 Ekim Pazartesi yayınlanan son bölümünde kaptanlık ve Master Class eğitimi için ödül oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın elemesi öncesi oynanan kaptanlık oyununda, yarışmacılar şeflerden gelen talimat doğrultusunda kısa süre içesinde en iyi yemeği yapmak için mücadele etti. MasterChef'te kırmızı ve mavi takımlar Karadeniz yemeklerini yaparak yarıştı.

MEHMET ŞEF YASİN'İ KOVDU
MasterChef Türkiye 33. bölümde kaptanlık oyununda Mehmet Şef Yasin ile Suna arasında geçen un alışverişini kamera kayıtlarından inceledi ve Yasin hakkında sürpriz bir karar verdi. Yasin'in haber vermeden Suna'dan un aldığını gören Mehmet Şef, Yasin'i oyundan diskalifiye ederek yukarıya yolladı.

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MEHMET ŞEF'TEN MURAT'A BULAŞIK CEZASI
MasterChef Türkiye 33. bölümde oynanan ödüllü takım oyununda mavi takım yarışmacısı olan Murat Mehmet Şef'ten ceza aldı. Takım oyununda Murat'ı yanına çağıran Mehmet Şef, lavaboyu temizlemesini ve bulaşık yıkamasını istedi. Cezanın sebebini açıklayan Mehmet Şef, "Hapşırdın.Hapşırırken elin tabaklara gitti. Şu anda orada senin hapşırdığın virüsler tam 4 saat yaşıyor. Bulaşığa devam, başka iş yapmıyorsun.
Murat bulaşık dışında hiç bir şey söyleyemez, başka iş yapmayacak" dedi.

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Murat'ın hapşırdığı sırada yanında olan bütün tabakları getiren ünlü şef, yarışmacından bunları yıkamasını istedi.

MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLDU
MasterChef Türkiye 33. bölümde kaptanlık oyununu Güzide kazandı ve mavi takım kaptanı oldu. Güzide kırmızı takım kaptanını ise Yasin olarak seçti.

Seçmelerin ardından Güzide'nin kaptan olduğu mavi takımda, Suna, Rıfat, Ekin, Murat, Kıvanç ve Cemre yer aldı.

Kırmızı takım kaptanı Yasin ise Eda, F.Batuhan, Batuhan, Alican ve Mustafa'yı takımına kattı.

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TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin bu haftaki takım oyununda yarışmacılar Karadeniz mutfağından yemekler yaptı.

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Yarışmacılar, şeflerin tarifleri doğrultusunda karalahana çorbası, mısır ekmeği, hamsi tava ve laz böreği yaparak yarıştı.

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Yapılan yemeklerin ardından jüri üyesinin yaptığı puanlamalar sonucunda Mehmet Şef'in Master Class eğitimini kazanan kırmızı takım oldu.

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