MasterChef'te kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte 25 Ekim Pazar MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı

MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim belli oldu. Bu hafta mavi takımdan 2, kırmızı takımdan ise 4 yarışmacı elemeye kaldı. İki turlu eleme finalinde ise bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti.

MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te bu hafta Eray'ın kaptan olduğu mavi takım iki dokunulmazlık oyununu kazandı. Emir'in kaptan olduğu kırmızı takım ise bir oyunu kazandı. Bunun sonucunda ise mavi takımda Uğur ve Esra eleme adayı olurken, kırmızı takımda Berker, Sefa, Tanya ve Emir potaya giren diğer yarışmacılar oldu.

MASTERCHEF İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

MasterChef Türkiye 85. bölüm başlaması ile birlikte eleme gecesi ilk turunda yapılacak yemek belli oldu. Şefler, yarışmacılara ana ürün olarak safran verdi ve bununla yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Bu yemek için verilen süre ise 40 dakika idi.



Süre sonunda altı yarışmacı, hazırladığı yemeği şeflerin beğenisine sundu. Şefler, tadım yaptıktan sonra en başarılı üç yarışmacıyı açıkladı. Bu akşam, MasterChef eleme gecesi ilk turunda en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı Emir oldu. Onu takip eden isimler ise sırasıyla Esra ve Sefa oldu. Bu üç yarışmacı, MasterChef son 12'sine kalmayı başardı.