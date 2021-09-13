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MasterChef'te kim elendi? İşte 12 Eylül MasterChef 2021'ye veda eden yarışmacı

13.09.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 12 Eylül Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan yarışmacılar tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Eleme adaylarının yemekleri sonrasında ise ünlü şefler kararlarını açıkladı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu.

MasterChef'te kim elendi? İşte 12 Eylül MasterChef 2021'ye veda eden yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te bu hafta dokunulmazlık oyunlarının hepsini mavi takım kazandı. Oyunları kaybeden kırmızı takımdan Azize, İbrahim, Hamza, Mert, Dilara ve Safanur eleme potasına girdi.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef son bölümde elemeye kalan Azize, İbrahim, Hamza, Mert, Dilara ve Safanur karşı karşıya geldi.

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Yarışmacılardan ilk turda ana ürünü siyez bulguru olan bir yemek istendi. Verilen sürenin tamamlanmasıyla şefler siyez bulguru ile yapılan yemekleri tattı ve üç isim elenme adayı olmaktan kurtulurken, Hamza, Mert ve İbrahim ikinci tura kaldı ve yarışmada kalabilmek için mücadele etti.

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Elenecek adayın belli olacağı ikinci turda ise Somer Sivrioğlu, Hamza, Mert ve İbrahim'den bebek kalamar yapmalarını istedi.

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Verilen sürenin sonunda ünlü şeflerin değerlendirmesine göre, Mert’in hazırladığı tabak en çok beğenilen tabak oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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