MasterChef'te kim elendi? İşte 12 Eylül MasterChef 2021'ye veda eden yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te bu hafta dokunulmazlık oyunlarının hepsini mavi takım kazandı. Oyunları kaybeden kırmızı takımdan Azize, İbrahim, Hamza, Mert, Dilara ve Safanur eleme potasına girdi.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef son bölümde elemeye kalan Azize, İbrahim, Hamza, Mert, Dilara ve Safanur karşı karşıya geldi.

Yarışmacılardan ilk turda ana ürünü siyez bulguru olan bir yemek istendi. Verilen sürenin tamamlanmasıyla şefler siyez bulguru ile yapılan yemekleri tattı ve üç isim elenme adayı olmaktan kurtulurken, Hamza, Mert ve İbrahim ikinci tura kaldı ve yarışmada kalabilmek için mücadele etti.

Elenecek adayın belli olacağı ikinci turda ise Somer Sivrioğlu, Hamza, Mert ve İbrahim'den bebek kalamar yapmalarını istedi.



Verilen sürenin sonunda ünlü şeflerin değerlendirmesine göre, Mert’in hazırladığı tabak en çok beğenilen tabak oldu.



