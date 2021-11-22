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MasterChef'te kim elendi? İşte 21 Kasım MasterChef 2021'den elenen yarışmacı

22.11.2021 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 21 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur ve Hasan tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Eleme adaylarının yemekleri sonrasında ise ünlü şefler kararlarını açıkladı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu.

MasterChef'te kim elendi? İşte 21 Kasım MasterChef 2021'den elenen yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan Eren, Azize'yi potaya gönderdi.

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Sonrasında konseyde yapılan oylamada Pelin ve Safanur, aynı sayıda isimleri yazılınca potaya girecek ismi belirlemek kaptan Eren'e kaldı. Eren, ikinci eleme adayı olarak Pelin'i seçti.

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MasterChef'te haftanın ikinci bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara'nın seçtiği Tahsin, üçüncü eleme adayı oldu.

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Konseyde yapılacak oylamada ise adı en çok yazılan Sergen, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

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Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren, beşinci eleme adayı olarak Safanur'u söyledi.

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Konseydeki Burcu ve Hasan için oylar kullanıldı. Oylama sonucunda adı daha çok yazılan Hasan, haftanın altıncı eleme adayı oldu.

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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur ve Hasan eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Şefler ilk turda yarışmacılardan ana ürünün mantar olduğu yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

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İlk turda şeflerin tadımları sonrasında Sergen, Tahsin ve Hasan bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi.

İkinci tura kalan Pelin, Safanur ve Azize Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı creme fontana yaparak yarıştı. Tadım sonrasında ise üçlü arasında en başarılı tabağı yapan Pelin oldu. Şeflerin ortak kararıyla ise bu hafta MasterChef'ten elenen isim Azize oldu.

GEÇEN HAFTA DA ELENMİŞTİ!

MasterChef'ten elenen son yarışmacı olan Azize, geçtiğimiz hafta da yarışmadan elenmişti.

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Azize, şeflerin kararı sonrasında gözyaşlarına boğulmuştu.
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Ancak elemeden bir gün sonra ise, bu yıl MasterChef'e veda eden isimlere yeni bir şans tanınmıştı. Elenen yarışmacılar, ana kadroya geri dönmek için yeniden tezgah başına geçmişlerdi. Oyunda en başarılı yemekleri yapan Azize Polat ve Görkem Demiral, MasterChef'e geri dönmüştü. Böylece Azize, elenmesinden sadece bir gün sonra yeniden kadroya dahil olmuştu.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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