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MasterChef'te kim elendi? İşte 5 Aralık MasterChef 2021'ye veda eden yarışmacı

06.12.2021 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 5 Aralık Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan Tahsin, Burcu, Araz, Hasan, Görkem ve Safanur tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Eleme adaylarının yemekleri sonrasında ise ünlü şefler kararlarını açıkladı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu. MasterChef'e veda eden yarışmacı gözyaşları içinde stüdyodan ayrıldı.

MasterChef'te kim elendi? İşte 5 Aralık MasterChef 2021'ye veda eden yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, Tahsin'i eleme potasına gönderdi ve ilk eleme adayı Tahsin oldu.
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Sonrasında toplanan konseyde oylama ile haftanın ikinci eleme adayı Burcu oldu.

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MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununda kaybeden mavi takım, ilk olarak bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Mavi takımda üç kişi kaldığı için konsey oylaması yapılmadı. Üç kişinin oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununda kaybeden iki isim direkt potaya girdi. Üçüncü eleme adayı Araz oldu.

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Hasan ise dördüncü eleme adayı oldu.

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Haftanın son bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Dilara, beşinci eleme adayı olarak Görkem'i söyledi.

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Sonrasında konseyde oylama sonucunda haftanın altıncı eleme adayı Safanur oldu.

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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Tahsin, Burcu, Araz, Hasan, Görkem ve Safanur eleme gecesinde karşı karşıya geldi. 6 kişilik ilk eleme etabında yarışmacılar şefler tarafından verilen ürünle yaratıcı yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı. Bu turda 6 isim arasından en lezzetli ve güzel yaratıcı tabakları hazırlayan 3 kişi Hasan, Burcu ve Araz oldu. Böylelikle bu 3 isim ilk etap sonunda bu hafta elenmekten kurtuldu.

Eleme turunun ikinci etabına kalan Safanur, Tahsin ve Görkem ile birlikte şefler yeni bir eleme etabı düzenledi.

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Somer Sivrioğlu'nun özel tarifi olan ördek pastillayı en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar mücadelede zorlu dakikalar yaşadı. Sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere tattırdı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından bu 3 kişi arasında en az başarılı tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Böylelikle MasterChef’te bu haftanın elenen ismi Safanur Bol oldu.

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Yarışmaya sürpriz şekilde veda eden Safanur duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan yarışmacıyı ünlü şefler teselli etmeye çalıştı.

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