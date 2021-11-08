MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te kim elendi? İşte 7 Kasım MasterChef 2021'den elenen yarışmacı

MasterChef'te kim elendi? İşte 7 Kasım MasterChef 2021'den elenen yarışmacı

08.11.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 7 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Mert ve Hasan tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Eleme adaylarının yemekleri sonrasında ise ünlü şefler kararlarını açıkladı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu. MasterChef'ten elendiği açıklanınca gözyaşlarına boğulan yarışmacıyı, ünlü şefler teselli etti.

MasterChef'te kim elendi? İşte 7 Kasım MasterChef 2021'den elenen yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren'in potaya gönderdiği Pelin, bu haftanın 1. eleme adayı oldu.

251288382_345319950726995_6129506286949189350_n
Sonrasında toplanan konseyde ise en çok oyu alan Emre ise haftanın ikinci eleme adayı oldu.

252199167_3129368204008964_5867187531977769546_n

MasterChef’te ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sergen, Burcu'yu eleme potasına gönderdi.
251642138_635173131173908_5802368423759206322_n
Sonrasında ise konseyde oylama yapıldı. İsmi en çok yazılan Dilara ise haftanın dördüncü eleme adayı oldu.
253268555_406827224271970_2556658690848384809_n

MasterChef'te son bireysel dokunulmazlığı kazanan Azize, haftanın 5. eleme adayı olarak Mert'i seçti.
252266926_2322098524592985_344375214184372868_n
Kırmızı takımdaki oylamada ise adı en çok yazılan Hasan, 6. eleme adayı oldu.
252630291_176451748021981_9188116052763796335_n

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Mert ve Hasan eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Şefler ilk turda yarışmacılardan ana ürünün çilek olduğu yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

master2

İlk turda şeflerin tadımları sonrasında Dilara ve Hasan bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi. Burcu ise bir arkadaşının işlenmiş ürününü yemeğinde kullandığı için final turuna direkt kalan isim oldu. Şefler Burcu'nun yemeğini tatmadı.

Burcu, Pelin, Emre ve Mert ise ikinci turda mücadele etti. Bu turda şeflerin tadımlarıyla en

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İkinci tura kalan Burcu, Pelin, Emre ve Mert ise Danilo Zanna'nın imza tabağı dalgalar yemeğini yaparak yarıştı. Bu turda ise süre sonunda yemekleri tadan şefler, ortak kararla elenen yarışmacıyı açıkladı. Şeflerin kararına göre bu hafta MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Mert oldu.

mert

Mert elendikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Şefler genç yarışmacıyı teselli etmeye çalıştı.

masterMNE

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREn küçük modeli crossover'a dönüştü!En küçük modeli crossover'a dönüştü!
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Son haline beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda ettiSon haline beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda etti
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Beklenen oldu! İşte yeni adresi

Beklenen oldu! İşte yeni adresi

7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Kuzey Kore’de durum endişe verici: Birçok insan ölebilir

Kuzey Kore’de durum endişe verici: Birçok insan ölebilir

Sosyal medya Hikmet Karaman'ı konuşuyor!

Sosyal medya Hikmet Karaman'ı konuşuyor!

Rıdvan Dilmen kötü haberi canlı yayında verdi

Rıdvan Dilmen kötü haberi canlı yayında verdi

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Yeni sevgiliyle yatak paylaşımı eski eşi kızdırdı

Yeni sevgiliyle yatak paylaşımı eski eşi kızdırdı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.