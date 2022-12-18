MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 18 Aralık MasterChef son bölümde elenen isim belli oluyor

Bu akşam MasterChef Türkiye'de ayrılık yaşanıyor. Eleme oyununun oynanacağı gecede kim yarışmaya veda edeceği oldukça merak ediliyor. Ayaz, Görkem, Tolga ve Yağız'ın ter dökeceği gecede kazanan kimler olacak? Hangi yarışmacı MasterChef Türkiye 2022'ye veda edecek?

HANGİ YARIŞMACI ELENDİ?

Yağız, Ayaz, Tolga ve Görkem bu akşam MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı olmamak için kıyasıya mücadele edecekler. Heyecan dolu gecede hayallerine veda eden yarışmacının kim olacağı oldukça merak ediliyor. Yarışmacılara bu akşam ilk etapta hindistan cevizi ve anason verilecek. Yaratıcılık ürünü çıkartmaları istenendi. İkinci etapta İskenderun yemeği yapılması istendi.

Bu akşam en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef Türkiye'ye 7. olarak veda edecek. Büyük heyecanla izlenen yarışmada elenen yarışmacı kim olacak ?

