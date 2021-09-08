MasterChef'te kim kazandı? 7 Eylül MasterChef Türkiye'de ödül ne oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2021’de lezzet mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. MasterChef son bölümde masterclass heyecanı yaşandı. Yarışmacılara önce Mehmet Yalçınkaya kesim ve ayıklama dersi verdi. Sonrasında Somer Sivrioğlu, tabak sunumu hakkında detaylı bilgileri anlattı. Masterclass sonrasında yarışmacılar, sınavda öğrendiklerini uygulamaya çalıştı. Gecenin en iyi yemeğini hazırlayan yarışmacı, ödülü kazandı.

MASTERCHEF’TE MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Mehmet Yalçınkaya ile Somer Sivrioğlu'nun bilgiler verdiği eğitim sonrasında yarışmacılar, mutfağa girdi. İlk turda yarışmacılardan deniz mahsülleri üçlüsü adında yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Verilen üç ürün deniz tarağı, somon ve karides idi. Yarışmacılara bu turda 30 dakika süre tanındı. Süre bitiminde ilk turda başarı olan isimleri açıkladı. Final turuna kalanlar Dilara, Şükrü, Azize, Burcu, Eren, Emre, Safanur, İbrahim oldu. Bu turun en başarılı yarışmacısı ise Azize oldu.

Masterclass final turunda ise yarışmacılardan Fransız mutfağından sole meunière yapmaları istendi. Verilen süre 30 dakika idi. Süre bitiminde şefler tadım yaparak turun değerlendirmesini açıkladı. Buna göre final turunda en çok beğenilen tabakları hazırlayan isimler Burcu ve Eren oldu. Bu iki yarışmacı arasında gecenin en iyi tabağını hazırlayan ve hediye çekini kazanan Eren oldu.



