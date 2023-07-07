MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı? 7 Temmuz MasterChef All Star'da yedek kadroya giren yarışmacılar!

MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı? 7 Temmuz MasterChef All Star'da yedek kadroya giren yarışmacılar!

07.07.2023 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da yedek kadroya giren yarışmacılar merak konusu oldu. Eski sezon yarışmacılarının yer aldığı yemek programı çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümle birlikte MasterChef All Star ana kadro tamamlanmış oldu. Peki, MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı yedek kadroya girdi? İşte 7 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler...

MasterChef All Star 2023 kadrosu dün akşam itibariyle netleşti. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde devam eden yarışmada ana kadro mücadelelerinde heyecan dolu dakikalar yaşandı. 2019, 2020, 2021 ve grubundan ana kadroya girmeye hak kazanan isimler belli oldu. 7 Temmuz Cuma akşamı MasterChef'te yedek yarışmacılar seçildi. İşte 7 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da yedek kadroya giren yarışmacılar...

MASTERCHEF ALL STAR YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?

Geçtiğimiz bölümlerde yarışmada ilk turdan Araz ve Azize yedek kadroya katılmaya hak kazanmıştı. MasterChef All Star'daen son yedek kadroya giren yeni isimler Celal ve Duygu olmuştu.

357117993_818061416343404_1808019176178767937_n

Bu akşam yayınlanan bölüm sonucunda MasterChef All Star yedek kadroya kalabilen son yarışmacılar belli olacak. 2022 grbunun yarıştığı gecede tabağı en çok beğenilen yarışmacılar yedek kadroya seçilecek.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019

2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020

FzP21_TWcAA-Y3D

3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021

4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022
Ayaz - 2022
Gamze - 2022
Tolga - 2022

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT'den emekli olanlar arasında ünlüler de var! Bakın kimler...EYT'den emekli olanlar arasında ünlüler de var! Bakın kimler...
Göğüslerini kurdeleyle kapadı! Sahne tarzı olayGöğüslerini kurdeleyle kapadı! Sahne tarzı olay
Arkadaşı dans ederken tişörtünü kaldırıp göğüslerini gösterdi!Arkadaşı dans ederken tişörtünü kaldırıp göğüslerini gösterdi!
Anahtar Kelimeler:
TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Real Madrid'in basın toplantısına damga vuran an! Arda Güler heyecanlanınca 'dur' işareti yaptı ama görülmedi
Real Madrid'in basın toplantısına damga vuran an! Arda Güler heyecanlanınca 'dur' işareti yaptı ama görülmedi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Soyunma odasına gizli kamera yerleştirdi! Çıplak fotoğraflarını çekti

Soyunma odasına gizli kamera yerleştirdi! Çıplak fotoğraflarını çekti

Karısını öldürüp beyninden yemek yaptı! Caniliği bununla da kalmadı

Karısını öldürüp beyninden yemek yaptı! Caniliği bununla da kalmadı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.