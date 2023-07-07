MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı? 7 Temmuz MasterChef All Star'da yedek kadroya giren yarışmacılar!

MasterChef All Star 2023 kadrosu dün akşam itibariyle netleşti. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde devam eden yarışmada ana kadro mücadelelerinde heyecan dolu dakikalar yaşandı. 2019, 2020, 2021 ve grubundan ana kadroya girmeye hak kazanan isimler belli oldu. 7 Temmuz Cuma akşamı MasterChef'te yedek yarışmacılar seçildi. İşte 7 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da yedek kadroya giren yarışmacılar...
Geçtiğimiz bölümlerde yarışmada ilk turdan Araz ve Azize yedek kadroya katılmaya hak kazanmıştı. MasterChef All Star'daen son yedek kadroya giren yeni isimler Celal ve Duygu olmuştu.
Bu akşam yayınlanan bölüm sonucunda MasterChef All Star yedek kadroya kalabilen son yarışmacılar belli olacak. 2022 grbunun yarıştığı gecede tabağı en çok beğenilen yarışmacılar yedek kadroya seçilecek.
1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019
2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020
3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021
4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022
Ayaz - 2022
Gamze - 2022
Tolga - 2022
Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022