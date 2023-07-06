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MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı? MasterChef All Star ana kadroya kim girdi? İşte 19. yarışmacı!

06.07.2023 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te ana kadroya giren yeni yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. Sevilen programda şimdiye kadar yarışmış seçili yarışmacılar, MasterChef All Star ana kadroya girebilmek için tekrar yarışıyorlar. Bu hafta 2022 sezonunda yarışan yarışmacılar arasından seçme yapılıyor. Peki, MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı? MasterChef All Star ana kadroya kim girdi? İşte 20. yarışmacı!

MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı? MasterChef All Star ana kadroya kim girdi? İşte 19. yarışmacı!

MasterChef All Star ile ilgili internette yapılan araştırmalar hız kazandı. Şimdiye kadarki tüm sezonlarda başarılı olan yarışmacılar, All Star'a girebilmek için ter döküyor. MasterChef All Star 14 Haziran'da başladı. Ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar sırasıyla Güzide, Suna, Eda,Batuhan, Rıfat, Sefa, Tanya, Esra, Eray,Berker, Sergen, Burcu, Tahsin, Dilara, Mert, Çağatay, Ayaz ve Gamze olmuştu. İşte 6 Temmuz MasterChef All Star ana kadroya giren 20. yarışmacı ve detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR KADROSUNA GİREN 20. İSİM KİM OLDU?

Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk 19 isim belli olmuştu. 20. isim ise kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda belli olacak. Kazanan yarışmacı ikinci tura kalan yarışmacılar arasından seçilecek.

6 Temmuz Perşembe akşamı MasterChef Türkiye All Star'ın 20. yarışmacısı açıklanacak. Seçilen yarışmacı henüz belli olmadı.

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Gecenin sonunda tabağı en fazla beğenilen isim, MasterChef All Star'ın 20. yarışmacısı seçilecek.

İLK ON DOKUZ İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu. Daha sonra 2019 sezonundan Suna, yine 2019'dan Eda, sonrasında Batuhan Bayır, ardından Rıfat, Tanya, Sefa, Esra, Eray, Berker, Sergen, Burcu, Tahsin Dilara, Mert, Çağatay, Ayaz ve son olarak Gamze MasterChef All Star kadrosuna girmeyi başaran isimler oldular.

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Geçen akşamki bölüm sonrasında MasterChef All star'ın ilk on dokuz yarışmacısı belirlenmiş oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019

2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020

3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021

4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022
Ayaz - 2022
Gamze - 2022

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