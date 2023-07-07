MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı? MasterChef All Star ana kadroya kim girdi? İşte 20. yarışmacı!

MasterChef All Star ile ilgili internette yapılan araştırmalar hız kazandı. Şimdiye kadarki tüm sezonlarda başarılı olan yarışmacılar, All Star'a girebilmek için ter döküyor. MasterChef All Star 14 Haziran'da başladı. Ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar sırasıyla Güzide, Suna, Eda,Batuhan, Rıfat, Sefa, Tanya, Esra, Eray,Berker, Sergen, Burcu, Tahsin, Dilara, Mert, Çağatay, Ayaz ve Gamze olmuştu. İşte 6 Temmuz MasterChef All Star ana kadroya giren 20. yarışmacı ve detaylar...
Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk 19 isim belli olmuştu. 20. isim ise kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda belli oldu. Kazanan yarışmacı ikinci tura kalan yarışmacılar arasından seçildi.
6 Temmuz Perşembe akşamı MasterChef Türkiye All Star'ın 20. yarışmacısı açıklandı. Seçilen yarışmacı son üçe kalan ve açık ara farkla kazanan Tolga oldu.
Gecenin sonunda tabağı kalan son üç yarışmacı arasından tabağı en fazla beğenilen Tolga, MasterChef All Star'ın 20. yarışmacısı seçildi.
MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu. Daha sonra 2019 sezonundan Suna, yine 2019'dan Eda, sonrasında Batuhan Bayır, ardından Rıfat, Tanya, Sefa, Esra, Eray, Berker, Sergen, Burcu, Tahsin Dilara, Mert, Çağatay, Ayaz ve son olarak Gamze MasterChef All Star kadrosuna girmeyi başaran isimler oldular.
Geçen akşamki bölüm sonunda Tolga'nın da girmesiyle MasterChef All Star'ın ana kadro belirlenmiş oldu.
Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022
1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019
2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020
3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021
4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022
Ayaz - 2022
Gamze - 2022
Tolga - 2022