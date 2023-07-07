MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı? MasterChef All Star ana kadroya kim girdi? İşte 20. yarışmacı!

MasterChef All Star ile ilgili internette yapılan araştırmalar hız kazandı. Şimdiye kadarki tüm sezonlarda başarılı olan yarışmacılar, All Star'a girebilmek için ter döküyor. MasterChef All Star 14 Haziran'da başladı. Ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar sırasıyla Güzide, Suna, Eda,Batuhan, Rıfat, Sefa, Tanya, Esra, Eray,Berker, Sergen, Burcu, Tahsin, Dilara, Mert, Çağatay, Ayaz ve Gamze olmuştu. İşte 6 Temmuz MasterChef All Star ana kadroya giren 20. yarışmacı ve detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR KADROSUNA GİREN 20. İSİM KİM OLDU?

Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk 19 isim belli olmuştu. 20. isim ise kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda belli oldu. Kazanan yarışmacı ikinci tura kalan yarışmacılar arasından seçildi.

6 Temmuz Perşembe akşamı MasterChef Türkiye All Star'ın 20. yarışmacısı açıklandı. Seçilen yarışmacı son üçe kalan ve açık ara farkla kazanan Tolga oldu.

Gecenin sonunda tabağı kalan son üç yarışmacı arasından tabağı en fazla beğenilen Tolga, MasterChef All Star'ın 20. yarışmacısı seçildi.

İLK YİRMİ İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu. Daha sonra 2019 sezonundan Suna, yine 2019'dan Eda, sonrasında Batuhan Bayır, ardından Rıfat, Tanya, Sefa, Esra, Eray, Berker, Sergen, Burcu, Tahsin Dilara, Mert, Çağatay, Ayaz ve son olarak Gamze MasterChef All Star kadrosuna girmeyi başaran isimler oldular.

Geçen akşamki bölüm sonunda Tolga'nın da girmesiyle MasterChef All Star'ın ana kadro belirlenmiş oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018

Cemre Uyanık, 2019

Serhat Doğramacı, 2020

Eren Kaşıkçı, 2021

Metin Yavuz, 2022

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

4. Grup

Çağatay - 2022

Büşra - 2022

Ayaz - 2022

Gamze - 2022

Tolga - 2022

