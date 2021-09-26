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MasterChef’te lazanya yarışı! MasterChef ana kadroya Pelin girdi!

26.09.2021 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te her bölüm merak konusu oluyor. MasterChef’in 25 Eylül’de yayınlanan bölümünde ana kadroya giren isim belli oldu. MasterChef'te yedekteki yarışmacılar lazanya yaparak yarıştı ve lazanyası en iyi olan isim kazandı.

MasterChef’te lazanya yarışı! MasterChef ana kadroya Pelin girdi!

MasterChef’in 25 Eylül’de yayınlanan bölümünde, yarışmacılar masterclass kapsamında peynir üretim aşamalarını öğrendi. Yarışmacılar peynir tadımının ardından ödül için İtalyan mutfağından yemeklerle mücadele etti.

MasterChef yarışmasının bu haftaki bölümünde yarışmacılar İtalyan mutfağından makarna ve lazanya gibi lezzetlerle şeflerden tam not almaya uğraştı. Yarışmacılar zamanla ve birbirleriyle yarışırken izleyiciler MasterChef ana kadroya giren isim belli oldu mu, kim elendi sorularına yanıt arıyor. Pazar günü gerçekleşecek eleme öncesi MasterChef 25 Eylül kazananı kim, eleme adayları kimler?

LAZANYA KAZANDIRDI

Ana kadro yarışmacı seçimi için yedeklerde yer alan 10 yarışmacı önlüklerini giyerek tezgah başına geçti. Şefler bu turda yarışmacılardan lazanya yemeğini hazırlamalarını istedi. Bu zorlu yemek için ise süre tam 50 dakika oldu. Süre bittikten sonra şefler, hazırlanan lazanyaların tadına bakarak yaptıkları değerlendirme sonucunu duyurdu.

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Zerda, şeflerin istediği ölçüde lazanya yapmadığı için yemeği değerlendirilmeye alınmazken, Samet, Yiğit, Pelin ve Rabia finale kalan isimlerden oldu. Finalde ise gecenin en iyi lazanya yemeğini yapan yarışmacı Pelin seçildi. Böylece Pelin MasterChef ana kadrosuna girmeye hak kazandı.

MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterClass eğitimi için yarışmacılar son bölümde peynir üretim merkezine gitti ve burada peynir yapımının inceliklerini öğrendi. Verilen eğitimin ardından şefler tesisten alınan üç farklı peynirle yarışmacılardan makarna yapmalarını istedi. Makarna hazırlamaları için ise yarışmacılara tam 30 dakika süre tanındı.

Süre sonunda şefler yemeklerin tadına bakarak aralarında değerlendirme yaptı. Şeflerin kararı ile gecenin en iyi makarna yemeğini yapan isimler Araz, Mustafa, Eren, Hasan oldu. Yapılan oylama ile MasterChef'te bu hafta MasterClass'ı kazanan yarışmacı Mustafa seçildi. Böylece Mustafa hediye çeki almaya hak kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
lazanya tarifi Masterchef
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