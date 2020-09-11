MasterChef'te Mehmet Şef bu tarifle herkesi ekrana kitledi! İşte ıstakoz pişirme püf noktaları

MasterChef programındaki ünlü şeflerin verdiği tarifleri tüm Türkiye merakla ve ilgiyle takip ediyor. Yayında ıstakoz tarifi veren Mehmet Şef ise, herkesi ekrana kitledi. Son derece pahalı bir gıda olan ıstakozun pişirilmesinin yanı sıra püf noktalarına da değinen Mehmet Şef'ten detaylar geliyor, buyursunlar.

ISTAKOZ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir kilo ıstakoz

1/2 adet limonun suyu

Bir kahve fincanı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Tuz

YAPILIŞI VE PÜF NOKTALARI

Mehmet Şef'in en önemli tavsiyesi ıstakozu canlı olarak satın almanız. Diğer bir durumda bakteri üretebilme ihtimali vardır bu da sağlığınızı ciddi anlamda tehlikeye atar. Eğer canlı almak istemiyorsanız da haşlanmış ıstakoz tercih edebilirsiniz.

Derin bir kabın içinde limon suyunu, ezilmiş sarımsağı, zeytinyağını ve tuzu harmanlayın.

Istakozu keskin, büyük ve tırtıklı bir bıçakla ikiye bölün. İçini güzelce temizledikten sonra hazırladığınız karışımın içine ıstakozu koyun ve ıstakozu sosa bulayın.

Istakozun kabuklu kısmı üste gelecek şekilde fırın tepsisine yerleştirin.

180 derece önceden ısınmış fırında kızarana kadar pişirin.