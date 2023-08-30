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MasterChef'te Mehmet Şef çileden çıktı! "Benim bir rahatsızlığım var" diyerek o yarışmacıya tepki gösterdi

30.08.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’te bu hafta da kıran kırana mücadeleler gerçekleşiyor. Bu hafta Kırmızı Takım kaptanı olan Alican’ın takımında yer alan Eda’nın bir hareketi şefleri adeta çileden çıkardı. "Benim bir rahatsızlığım var" diyen Mehmet Şef sert açıklamalarda bulundu.

MasterChef All Star sezonu ile ekrana gelmeye devam ediyor. Bu hafta Mavi Takım kaptanı Esra, Kırmızı Takım kaptanı ise Alican oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kaybetti.

"İSİM DE VERECEĞİM ŞİMDİ" DEDİ VE...

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı Takım bireysel dokunulmazlık oyununu oynayacağı sırada Mehmet Şef "Benim bir rahatsızlığım var. Sizde de aynı rahatsızlığın olduğunu düşünüyorum. Biz yemeklere yorum yaptıktan sonra yüz şekillerinin değiştirilmesi. İsim de vereceğim şimdi. Mesela Eda... Geçen misafir geldiğinde burada Kilis tavada kaybettiğinde dışarı çıkarken söylediklerin ve bugün sütlü kekte biz açıklar açıklamaz yüzünün değişmesi, daha sonra arkadaşlarına yedirmeye çalışman.. Bu ikna olmama sebebin nedir?" diye sordu.

masterchef

Eda, "İkna olmamakla alakası yok, bilmediğim bir yemek zaten. Ben tadına baktığımda pirinçlerin piştiğini düşündüm. Tahsin de bana tattırmak istedi, bu kadar" dedi.

masterchefte mehmet şef çileden çıktı

Mehmet Şef Tahsin'e "Tahsin, sen zaten biz açıklamayı yaptığımızda 'Ben zaten kekimizin hatasının farkındaydım' dedin ve biz size keki verdik tattınız. Ne düşünüyorsun?" dedi.

tahsin

Tahsin "Yarışma sırasında tadım önünüze gelip siz tadına bakana kadar ben bir hatayı vugulamak istemiyorum. Ama siz tadına baktıktan sonra pişmemiş bir şey varsa bunu söylemekten de çekinmemeliyiz. O an bunu vurgulamam ama kaybedildikten sonra konuşulması taraftarıyım. Eda ablanın art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Sizin iştahlı yediğinizi görünce heyecanlanıyoruz. Kazanacağımızı sanıyoruz." yanıtını verdi.

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"BU UYARIYI SON KEZ YAPMAK İSTİYORUZ"

Mehmet Şef açıklamasında "Bu uyarıyı son kez yapmak istiyoruz. İkna olmadığınız bir şey varsa soru sorabilirsiniz. Bu başka bir şey. Benim bile burada ustalardan yeni öğrendiğim şeyler var. Umarım bunu bir daha görmeyiz" cümlelerine yer verdi.

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