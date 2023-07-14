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Fiyatı 2690 TL'ye düştü! Tommy Hilfiger'ın sevilen ceketinde büyük indirim

13.07.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü moda markalarında büyük fırsatlar sunmaya devam eden Prime Day kampanyası, Tommy Hilfiger'ın su geçirmez özellikli Sherpa ceketinde süper bir indirime imza atıyor. Sizin için o ceketi inceledik. İndirim bitmeden satın almak için acele edin.

Fiyatı 2690 TL'ye düştü! Tommy Hilfiger'ın sevilen ceketinde büyük indirim

"Şimdi indirimdeyken alayım, havalar serinlediğinde kullanırım!" diyorsanız Prime Day kapsamında indirime giren Tommy Hilfiger'ın Sherpa ceketi tam size göre! İhtiyaçlar söz konusu olduğunda indirim dönemleri oldukça cazip hale geliyor. Siz de yükselen fiyatlara karşın bütçe dostu alışveriş yapmanın yollarını arıyorsanız doğru Prime Day indirimlerinin yıldız parçalarından biri olan Tommy Hilfiger Sherpa cekete mutlaka göz atmalısınız. İşte detaylar!

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan: Tommy Hilfiger TJM CHICAGO SHERPA MIX JACKET

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Tommy Hilfiger'ın karakteristik tarzını yansıtan bu ceket güncel moda trendlerine uyum sağlıyor; şık bir dış görünüm ve modern detaylarla dikkat çekiyor. Dayanıklı ve kaliteli malzemelerden üretilen, dış yüzeyinde suya dayanıklı özellikler bulunan ceket, sizi soğuk havalarda sıcak tutmaya yardımcı oluyor. Kendinizi rahat hissetmenizi sağlamak için konforlu bir tasarıma sahip olması ve rahat kesimi hareket özgürlüğünüzü kısıtlamadan tam bir konfor sunuyor. Her mevsim ve farklı durumlar için uygun olan bu ürünü ister günlük olarak kullanın ister daha resmi veya casual bir görünüm yaratmak için tercih edin, çok seveceksiniz!

Kullanıcı yorumları

  • "Sıcacık ve şık bir ceket!"

  • "Harika kalite, uzun süre dayanacak gibi görünüyor."

  • "Her mevsim için mükemmel bir seçim."

  • "Gerçekten rahat ve konforlu, hareket özgürlüğümü kısıtlamıyor."

  • "Klasik Tommy Hilfiger tarzıyla dikkat çeken bir ceket."
Ürünü İncele

Bu içerik 14 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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