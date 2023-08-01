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  4. MasterChef'te Mehmet Şef öyle bir video izletti ki! O yarışmacı renkten renge girdi

MasterChef'te Mehmet Şef öyle bir video izletti ki! O yarışmacı renkten renge girdi

01.08.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te dün akşam kaptanlık yarışı oynandı. Yarışmacılar en iyi yağlamayı yapmak için mücadele ettiler. Jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın tadım aşamasında Barış'ın tabağını tatmaya gittiğinde telefonundan açtığı video ise programa damga vurdu. Renkten renge giren Barış ne yapacağını bilemedi.

MasterChef All Star sezonunda dün akşam yeni takımlar belirlendi. Kaptanlık oyununu kazanmak isteyen yarışmacılar en iyi yağlamayı yapmaya çalıştılar. Barış’ın yemeğini yetiştiremediğini söylemesinin ardından Mehmet Şef "Yetiştirmişsin, ispatı var" diyerek telefonundan bir video açtı.

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Barış’ın daha önce yağlamayı yaptığı ve bunu da sosyal medyada takipçileri ile paylaştığı anlar ekrana geldi. Mehmet Şef’in Barış’ın Instagram hesabında çektiği videoyu yayınlamasının ardından diğer yarışmacılar kahkahaya boğuldu.

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"LÜTFEN ŞAKA OLSUN"

Adeta renkten renge giren Barış "Bu lütfen şaka olsun, rüya olsun şefim" dedi. Yarışmacı daha sonra ise “O benim ilk reels videomdu ve son oldu. Gerçekten teşekkürler." açıklamasını yaptı.

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BARIŞ'IN YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Mehmet Şef, "Yemeğe biz tatmayalım diye kirpik attığın söyleniyor. Bunu ekibe de veremem çünkü kirpik çıktı. Videoda çok güzel yapmışsın, bize niye yapmadın diye izlettim sana" dedi. Yalçınkaya daha sonra "Nasıldı ama tarif arkadaşlar?" diyerek Barış'ın videoda söylediği bir kelimeyi tekrarladı. Bu cümlenin ardından stüdyodakiler gülerken Barış'ın yüz ifadesi dikkat çekti.

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