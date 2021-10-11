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MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya, Safanur'u stüdyodan gönderdi! "Oradan tarif veriyorsun"

11.10.2021 02:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 10 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme adayı olan isimler tezgah başına geçti. Ancak yarışmayı balkondan izleyen Safanur'un, Pelin ile konuşması Mehmet Yalçınkaya'yı kızdırdı. Mehmet Şef, "Oradan tarif veriyorsun" diyerek Safanur'u stüdyodan gönderdi.

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya, Safanur'u stüdyodan gönderdi! "Oradan tarif veriyorsun"

MasterChef Türkiye 2021'in yeni bölümünde, bu hafta elemeye kalan Tahsin, Azize, Mustafa, Pelin, Burcu ve Dilara eleme gecesinde karşı karşıya geldi. 6 kişilik ilk eleme etabında yarışmacılar ispir fasulyesi ürününden yaratıcı yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı.

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Eleme gecesinde yarışan yarışmacılar arasında yer alan ve oyunu balkondan izleyen Safanur, Pelin ile konuştu. Pelin'e tavsiyede bulunan Safanur, "Poke top olmuyor mu?" diyerek tarifte bulundu.

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"SENİ GÖNDERİYORUM"

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O anları gören Şef Mehmet Yalçınkaya ise sinirlendi.

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Mehmet Yalçınkaya, Safanur'a "Seni gönderiyorum. Size 'Karışmayın' dedik. Ama oradan tarif gönderiyorsun. Seni kulise alabilir miyim?" dedi.

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Mehmet Şef'in stüdyodan çıkardığı Safanur ise özür dileyerek gitti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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