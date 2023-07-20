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MasterChef'te o yarışmacı öyle bir hata yaptı ki! Mehmet Şef inanamadı

20.07.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in dün akşam oynanan bölümünde kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Kırmızı Takım ve Mavi Takım yarışmacıları dokunulmazlığı kazanmak için yarıştılar. Eda’nın kaptan olduğu Mavi Takım'da yarışan Esra'nın yaptığı bir hata ise yarışmaya damga vuran olaylardan biri oldu.

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’te dün akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi Takım ve Kırmızı Takım yarışmacıları en iyi yemekleri yapmak için mücadele ettiler.

Takım dokunulmazlığında gecenin yemekleri lampredotto, fish and chips, thal green curry, Paris mash ve cafe de paris soslu steak, meat pie oldu. Meat pie yapan Esra’nın yaptığı hata şeflerin dikkatinden kaçmadı.

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"BUNU ÇIKARMADINIZ MI?"

Mynet'in haberine göre tadım yaparken tabakta kalıbı gören Mehmet Şef, "Bunu çıkarmadınız mı? Neden çıkarmadınız?" diye sordu. Esra "Kalıptan çıkarttım, iç harcını koyduktan sonra tekrar kalıbın içine geri koydum" yanıtını verdi. Mehmet Şef şaşkınlığını gizleyemeyerek "Niye" sorusunu sordu. Esra ise "Çıkartmışken kalıbın içine geri bıraktım" yanıtını verdi.

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DİLARA VE BARIŞ DAYANAMADI

O sırada Kırmızı Takım yarışmacılarından Dilara ve Barış kendi aralarında “Kırıldı çünkü” dediler.

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ORTALIK GERİLDİ

Esra "Ben orda tam net olamadım. Kalıptan almışken tekrar kalıbın içine geri bıraktım" dedikten sonra Mehmet Şef "Sizden bir arkadaş son anda ne yapalım diye sordu." dedi.

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Çağatay "Somer Şef'e içerde mi dışarda mı istiyorsunuz diye sordum, dışarda istediğinizi söyledi. Herkes de duydu ayrıca" sözleriyle açıklama yaptı.

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Bunun üzerine Esra "Sorduğumda söyleseydin Çağatay" diyerek çıkıştı. Çağatay da Eda'ya söylediğini belirterek kendisini savundu. Eda da "Aynen biliyoruz, dışarda olacaktı. Dışarda olacağını biliyordum, o da biliyordu." dedi.

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