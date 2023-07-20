Fiyatı düştü! Adidas'ın efsane Stan Smith serisinin sevilen ayakkabısında 875 TL indirim

Spor ayakkabı deyince akla gelen ilk markalardan Adidas'ın Stan Smith serisi, ayakkabı tutkunlarının favorileri arasında yer alıyor. Serinin farklı modeldeki ayakkabıları yıllardır çok tutuluyor. Siz de ayaklarınıza hak ettiği konforu ve tarzı Stan Smith ile vermek isterseniz kısa süreliğine indirimde olan Crepe unisex modeline bir göz atabilirsiniz. İster spor aktivitelerinizde, ister günlük kullanımda şıklığından ve konforundan ödün vermeyen bir ayakkabı arıyorsanız, bu ayakkabu tam size göre! İşte detaylar!

Adidas Stan Smith Crepe Unisex Siyah Spor Ayakkabı

Adidas Stan Smith Crepe Unisex Siyah Spor Ayakkabının normal kalıplı ve bağcıklı bir tasarımı var. Ürün aynı zamanda süet sayasıyla da dikkat çekiyor. Yumuşak yapıya sahip olan bu ayakkabının deri bilek astarı ve iç taban kaplamasıyla birlikte konforlu bir giyim deneyimi sunuyor. Ayrıca kauçuk dış tabanı, ayakkabının dayanıklılığını artırırken, zemin tutuşunu da sağlıyor.

Kullanıcı yorumları

"Bu ayakkabıyı satın aldığımdan beri harika bir deneyim yaşıyorum. Hem şık görünüyor hem de son derece rahat. Ayaklarımda hafif bir his veriyor ve her adımımda konfor sağlıyor."

"Stan Smith'in bu yeni modelini beğendiğim için satın aldım ve hiç pişman olmadım. Üst kısmının kalitesi çok iyi ve dayanıklı. Ayrıca, ayakkabının tabanı da sağlam ve yere iyi tutunuyor."

"Bu ayakkabı yürüyüşlerim için mükemmel bir seçenek. Ayaklarımı sıkıştırmadan rahat ve destekleyici bir his veriyor. Tasarımı da oldukça şık ve her kombinimle mükemmel uyum sağlıyor."

Bu içerik 20 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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