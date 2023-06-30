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Düğünlerde kimseyle pişti olmak istemeyenlere: Yırtmaçlı modellerden minilere her yerde göremeyeceğiniz gece elbiseleri

29.06.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Düğünlerde kimseyle pişti olmak istemiyorum." diyorsanız doğru yerdesiniz! Sizin için bir araya getirdiğimiz şık ve farklı gece kıyafetlerinden tarzınıza hitap eden ürünü tercih ederek özel günlerin yıldızı olabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

Düğünlerde kimseyle pişti olmak istemeyenlere: Yırtmaçlı modellerden minilere her yerde göremeyeceğiniz gece elbiseleri

Düğüne giderken sıradan kombinler yapmak istemiyor, güzelliğinizi yansıtabileceğiniz farklı abiye kıyafetler arıyor olabilirsiniz. Eğer öyleyse değişik renk ve modellerde tasarlanan hem şık hem zarif ürün tavsiyelerimize göz atabilirsiniz. Beğeninize uygun abiyeyi seçerek bulunduğunuz her yerde farkınızı yansıtarak tüm dikkatleri üzerinizde toplamaya başlayabilirsiniz.

1. Geceye damganızı vurun: INVIDIA Damla Yaka Tek Omuz Abiye

Düğünlerde kimseyle pişti olmak istemeyenlere: Yırtmaçlı modellerden minilere her yerde göremeyeceğiniz gece elbiseleri

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INVIDIA Damla Yaka Tek Omuz Abiye ile geceye damganızı vurmaya hazır mısınız? Bel bölümünün üzerindeki küçük pencere detayıyla tasarımını farklılaştıran abiye, şık mint rengiyle göz doldurur. Uzun elbise sevenlerin favorileri arasında yer alacak ürün, belden aşağı genişleyen etek modeliyle havalı bir görünüm vadeder. Gece elbisesi tek omuzlu oluşuyla omuzlarınızın da güzelliğini vurgular. Siz de hem kaliteli hem farklı bir seçenek arayışındaysanız ürünü deneyebilirsiniz.

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2. Asimetrik kesim sevenlere: Ece Sükan X Koton Payetli Mini Elbise

Düğünlerde kimseyle pişti olmak istemeyenlere: Yırtmaçlı modellerden minilere her yerde göremeyeceğiniz gece elbiseleri

Özgün tarzınızı gece kıyafetlerinizle de yansıtmak istiyorsanız Ece Sükan X Koton Payetli Mini Elbise! Asimetrik kesimiyle dikkatleri üzerinize toplayacak elbise pencere detayıyla görünümünüze ayrı bir hava katar. Payetli kumaşıyla ışıl ışıl bir görünüm vadeder. Çamaşır makinesinde yıkanabilmesiyle sizi kuru temizleme zahmetinden de kurtaracak abiye, cazip fiyatıyla bütçenizi de zorlamadan şıklığınıza şıklık katar.

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3. Aynı tasarımlardan sıkılanlara özel: Moda Çelikler Midi Boy Kalem Elbise

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"Hep aynı türdeki elbiseleri görmekten bıktım!" diyorsanız Moda Çelikler Midi Boy Kalem Elbise, ihtiyacınız olan ürün olabilir! Balon kol tasarımını ekstra uzun manşetlerle birleştirerek düğme detaylarıyla zenginleştiren elbise, vücudunuza tam oturur. Kare yaka olmasıyla dilediğiniz gibi aksesuar kullanabilmenize olanak tanır. Nostaljik bir hava estiren abiye; nişan, düğün, mezuniyet töreni ya da partilerde rahatlıkla tercih edilebilir.

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4. Tül detaylarını sevenlere: 304 Katlı Tül Detay Boncuklu Önü Yırtmaçlı Uzun Elbise

Düğünlerde kimseyle pişti olmak istemeyenlere: Yırtmaçlı modellerden minilere her yerde göremeyeceğiniz gece elbiseleri

304 Katlı Tül Detay Boncuklu Önü Yırtmaçlı Uzun Elbise, tül detaylarıyla görünümünüze farklı bir hava katar. Göğüs dekoltesi ve belindeki pencere detaylarıyla hareketlendirilen elbise özellikle bahar ve yaz aylarında uçuş uçuş bir şıklık yakalamanızı sağlar. Su yeşili boncuklu elbisenin ön tarafında bulunan yırtmaç ise elbiseye farklı bir hava katar.

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5. Sırt dekolteli: ABİYENİAL Abiye Elbise

Düğünlerde kimseyle pişti olmak istemeyenlere: Yırtmaçlı modellerden minilere her yerde göremeyeceğiniz gece elbiseleri

ABİYENİAL Abiye Elbise'nin sırt dekoltesi ile tüm dikkatleri üzerinize çekeceksiniz! Saten kumaştan tasarlanan kalp yakalı abiye, boydan olması sayesinde sizi olduğunuzdan çok daha uzun gösterir. İnce ip askıları omuzlarınızı vurgularken genişleyen etek modeli rahat hareket etmenize olanak tanır. Siz de sade ve şık bir abiye kıyafet arayışındaysanız ürünle daha fazla zaman kaybetmeden tanışmalısınız!

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6. Işıl ışıl parlamaya hazır olun: JUZENNA19196 Uzun Abiye

Düğünlerde kimseyle pişti olmak istemeyenlere: Yırtmaçlı modellerden minilere her yerde göremeyeceğiniz gece elbiseleri

JUZENNA19196 Uzun Abiye sayesinde ışıltınızla görenleri büyülemeye hazır olun! Su yolu yaldızlarla süslenen abiye, koltuk altındaki ve göğüs bölümündeki tül detaylarıyla dikkat çeker. Ekru rengiyle de fark yaratan ürün, v yakalı kıyafetleri beğenenlerin favorilerinden olur. Elbiseyi gümüş renkli ayakkabı ve aksesuarlarla kombinleyebileceğiniz gibi ekru renkli ürünleri de kullanabilirsiniz. Kombininizi sade bir topuzla tamamlayarak elbisenize dikkat çekebilirsiniz.

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7. Sıra dışı kadınlar için: RAGIBESA Mini Abiye Elbise

Düğünlerde kimseyle pişti olmak istemeyenlere: Yırtmaçlı modellerden minilere her yerde göremeyeceğiniz gece elbiseleri

Standart görünümlerden hoşlanmıyor, sıra dışı bir abiye arıyorsanız RAGIBESA Mini Abiye Elbise'ye bayılacaksınız! Drape detayları bulunan mini elbisenin yandan dökülen kuyruk tasarımıyla farkınızı yansıtabilirsiniz. Tek omuzlu elbiseyi büyük küpelerle tamamlayarak iddialı kombininizi çok daha göz alıcı kılabilirsiniz. Abiyeyi bilek boyunuzu kesmeyecek stiletto ayakkabılarla birlikte tercih ederek bacak boyunuzu daha uzun gösterebilirsiniz.

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8. Elegant bir stil: Aigeman Kadın Resmi Elbise Saten Drape Yaka Düğün Parti Elbisesi

Düğünlerde kimseyle pişti olmak istemeyenlere: Yırtmaçlı modellerden minilere her yerde göremeyeceğiniz gece elbiseleri

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Sıradan elbiseler giymekten sıkıldıysanız farklı tasarımıyla Aigeman Kadın Resmi Elbise Saten Drape Yaka Düğün Parti Elbisesi'ni çok beğeneceksiniz. Sade ve elegant bir stil benimseyen kadınların favorisi olacak zarif elbise, ince askıları ve kuyruk detayıyla size şıklık katar. Belden oturtmalı oluşuyla belinizin inceliğini vurgular. Haki rengi ile düğünlerin ve çeşitli davetlerin ilgi odağı olabilirsiniz.

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9. Taş detaylarıyla zenginleştirilen: ASM Saten Abiye

Düğünlerde kimseyle pişti olmak istemeyenlere: Yırtmaçlı modellerden minilere her yerde göremeyeceğiniz gece elbiseleri

ASM Saten Abiye ile özel günlerin yıldızı siz olacaksınız! Elbise omuz bölümündeki taşlarla süslenen bölümüyle havalı ve şık bir görünüm sunar. Dökümlü etek tasarımıyla dikkat çeken ürün kendi rengindeki bordo şal ve ayakkabılarla birlikte kombinlenebileceği gibi gümüş renkli aksesuarlarla beraber de kullanılabilir. Kıyafetin yüksek yaka tasarımına sahip olmasını şalınızdan boynunuzun görünmesine engel olarak pratik bir kullanım sunar.

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10. Tülün göz kamaştıran zarafeti: Moda Echer Tesettür Abiye Elbise

Düğünlerde kimseyle pişti olmak istemeyenlere: Yırtmaçlı modellerden minilere her yerde göremeyeceğiniz gece elbiseleri

Açık taş rengindeki Moda Echer Tesettür Abiye Elbise, tül kumaştan tasarlanması sayesinde zarif bir görünüm vadeder. Kat kat dökülen eteği standart elbiselerden farklılaşır. Güpür detayıyla zenginleştirilen abiye, kemeriyle belinizi vurgular. Ürün, kendi rengindeki taş şallarla ya da gümüş renkli eşarplarla birlikte kombinlenebilir. Böylelikle tek bir elbise ile farklı farklı görünümler yakalamanız mümkün olur.

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