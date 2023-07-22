MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te ortam bir anda gerildi! Mehmet Şef müdahale etti! "Sen neyin tribindesin"

MasterChef'te ortam bir anda gerildi! Mehmet Şef müdahale etti! "Sen neyin tribindesin"

22.07.2023 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te her geçen gün tansiyon daha da yükseliyor. Haftanın son eleme adayının belli olduğu bölümde yarışmacılar arasındaki tartışma geceye damgasını vurdu.

MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan programda ipler bir anda gerildi. Dilara, Sergen ve Eray arasında çıkan tartışmaya Mehmet Şef de katıldı.

e373732d-918d-408d-ba56-e63bff22e40a

MasterChef All Star'da şampiyon olmak isteyen yarışmacılar her geçen gün hünerlerini sergilemeye devam ediyor.

fd5e56f9-6449-4d0d-99d2-d96bc7bdec46

Yarışmacılar bu akşam, MasterChef'e konuk olan Şef Mehmet Akdağ'ın balkabağı dolması tarifini uyguladı.

1de0ee17-3c2e-44c0-9fd3-5613dbff72b9

Antalya yöresine ait geleneksel bir yemek olan balkabağı dolması yapan yarışmacılar arasında bir anda tansiyon yükseldi.

ezgif.com-webp-to-jpg (9)

Sergen ve Eray'ın Dilara'yı eleştirmesi ve Dilara'nın da bu konuşmaları duyması üzerine tartışma büyüdü.

"İYİ AŞÇI DEĞİLSİN"

Sergen'in Dilara'ya 'İyi aşçı değilsin. Yemeğin çiğ kalmış' demesi üzerine Eray da tartışmaya dahil oldu.

e80eb7a9-7cab-4659-8cf1-cdf842d03312

Seslerin yükseldiğini fark eden Şef Mehmet Yalçınkaya konuya el atarak yarışmacıları sert bir dille uyardı.

Bunun üzerine de Eray Dilara'ya ' Dilara sana ne oluyor? Sen neyin tribindesin' dedi.

0e82c978-9925-47cb-a67a-04f3d3671372

Şeflerin yarışmacıları tekrar uyarmasıyla ortam sakinledi. Dilara'nın destekçilerinden ise bu duruma tepki yağdı.

Birçok kullanıcı Eray ve Sergen'in Dilara'ya haksızlık yaptığını hatta bu durumun mobbing bile olabileceğini yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni kurallarıyla şaşırttı! Türkan Şoray'a benzetildiYeni kurallarıyla şaşırttı! Türkan Şoray'a benzetildi
Son halini gören şaştı kaldı! Babası da çok ünlü çıktıSon halini gören şaştı kaldı! Babası da çok ünlü çıktı
Seçim sonrası 'Gitme vakti göründü' demişti! Ülkeyi terk ediyor mu?Seçim sonrası 'Gitme vakti göründü' demişti! Ülkeyi terk ediyor mu?
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef masterchef dilara masterchef eray masterchef sergen ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

İzmir'deki yangınla ilgili yeni görüntüler! Yangın çıkarıp alevlerin arasında dolaştı
İzmir'deki yangınla ilgili yeni görüntüler! Yangın çıkarıp alevlerin arasında dolaştı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Böyle sanat görülmedi! Sarkan derisini öyle bir hale getirdi ki...

Böyle sanat görülmedi! Sarkan derisini öyle bir hale getirdi ki...

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.