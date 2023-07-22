MasterChef'te ortam bir anda gerildi! Mehmet Şef müdahale etti! "Sen neyin tribindesin"

MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan programda ipler bir anda gerildi. Dilara, Sergen ve Eray arasında çıkan tartışmaya Mehmet Şef de katıldı.

MasterChef All Star'da şampiyon olmak isteyen yarışmacılar her geçen gün hünerlerini sergilemeye devam ediyor.

Yarışmacılar bu akşam, MasterChef'e konuk olan Şef Mehmet Akdağ'ın balkabağı dolması tarifini uyguladı.

Antalya yöresine ait geleneksel bir yemek olan balkabağı dolması yapan yarışmacılar arasında bir anda tansiyon yükseldi.

Sergen ve Eray'ın Dilara'yı eleştirmesi ve Dilara'nın da bu konuşmaları duyması üzerine tartışma büyüdü.

"İYİ AŞÇI DEĞİLSİN"

Sergen'in Dilara'ya 'İyi aşçı değilsin. Yemeğin çiğ kalmış' demesi üzerine Eray da tartışmaya dahil oldu.

Seslerin yükseldiğini fark eden Şef Mehmet Yalçınkaya konuya el atarak yarışmacıları sert bir dille uyardı.

Bunun üzerine de Eray Dilara'ya ' Dilara sana ne oluyor? Sen neyin tribindesin' dedi.

Şeflerin yarışmacıları tekrar uyarmasıyla ortam sakinledi. Dilara'nın destekçilerinden ise bu duruma tepki yağdı.

Birçok kullanıcı Eray ve Sergen'in Dilara'ya haksızlık yaptığını hatta bu durumun mobbing bile olabileceğini yazdı.

